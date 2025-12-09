Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 15:50, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 15:49
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.34'de merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.