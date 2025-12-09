CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde partiye yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini açıklamıştı.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net