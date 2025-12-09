Şarkıcı Güllü'nün kızının avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusu

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şarkıcı Güllü'nün kızının avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusu

Yalova'da 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı, haklarında yapılan iddialar ve özel hayatın gizliliğini ihlali kapsamında 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 18:49, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 18:49
Yazdır
Şarkıcı Güllü'nün kızının avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusu

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da avukatlığını yapan Merve Uçanok, müvekkilleriyle birlikte Yalova Adliyesi'ne gelerek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını ileri sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan B.D., R.G. , Ç.K., Ferdi Aydın ile avukat Gülşah M., Avukat Gizem A., Avukat Özge Ö. ve Gülter'in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

KADINLARIMIZI HEDEF TAHTASI HALİNE GETİRENLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Dosya kapsamında İ.Ö.'nün de avukatlığını yapan Uçanok, gazetecilik görevini ifa ederken, düşünce ve görüşlerini açıkladığı için müvekkilinin sözlü şiddete maruz kaldığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Avukat Uçanok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö.'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö.'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö., bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası haline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Dosya kapsamında üzerinde çalıştıkları bazı suçlarla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber