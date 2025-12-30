İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Yargıtay: Elle yazılmayan kefalet sözleşmesi geçersizdir

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira alacağı için kefil hakkında başlatılan icra takibinin iptali için açılan davada, kefalet sözleşmesinin kefil tarafından elle yazılmadığı gerekçesiyle şekil şartını taşımadığına ve kefilin borçtan sorumlu olmadığına karar verdi.

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 15:06, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 15:13
Yargıtay: Elle yazılmayan kefalet sözleşmesi geçersizdir

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, F.C.E, kendisine ait taşınmazı Ç.G'ye kiraladı. Ç.G'nin 2 ay kirasını ödememesi üzerine F.C.E, kira sözleşmesinde imzası bulunan kefil hakkında icra takibi başlattı.

Asıl borçlunun Ç.G. olduğunu, borçtan sorumlu olmadığını savunan kefil, icra takibinin iptali için dava açtı. Yargılamayı yapan mahkeme, kefilin borçtan sorumlu olduğuna hükmederek davayı reddetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, F.C.E. ve Ç.G. arasındaki kira sözleşmesinde kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin kefilin el yazısıyla belirtilmediği gerekçesiyle, borçtan kefilin sorumlu tutulamayacağını belirterek kararı kanun yararına temyiz etti.

Kararın gerekçesinden

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesindeki kefalet sözleşmesinin "şekil şartlarını taşımadığı" gerekçesiyle sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Dairenin kararında, davacının kefil sıfatıyla kira sözleşmesine imza attığı ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 583. maddesinde "Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır." hükmüne yer verildiği aktarıldı.

Yasal düzenlemeler uyarınca kefalet sözleşmesinin şekil şartını taşımadığı, bu nedenle kefilin borçtan sorumlu tutulamayacağına işaret edilen kararda, mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu belirtildi.

