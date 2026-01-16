Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 21:25, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 21:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Ümit Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.