Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Ümit Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net