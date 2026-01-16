İlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?

Hakimi kurtaran hükümlü çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran hükümlü çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?

Memurlar için ilave hizmetler, fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi zammı olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 14:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 08:43
Yazdır
İlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı farklı şartlara bağlı olan ve fiili hizmetlere ilave edilen ek hizmetlerdir.

A. Fiili Hizmet Süresi Zammı:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 32 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak eklenen hizmet süreleri olmaktadır.

Hizmet süresine etkisi:

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanmaya devam eden memurlara yapmış oldukları meslek görevlerinden dolayı her yıllarına karşılık verilen hizmet süresi, fiili hizmet sürelerine eklenmektedir. Yani bir memura bir yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammı veriliyorsa, bu memurun hizmeti 15 ay olmaktadır. Verilen zam süreleri ve meslek grupları 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde ve 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir.

Emeklilik yaşına etkisi:

Bugün için EYT kapsamında, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için yaş şartı aranmadan emeklilik işlemleri gerçekleştirildiğinden, 23/5/2002 tarihi itibariyle emeklilikte yaş grubunun tamamlanmasına olan katkısı ortadan kalkmış durumdadır. Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 58 ve 60 yaş grubuna dahil olup da fiili hizmet süresi zammının 3 yılı geçmemek üzere azami yarısı bu yaşlardan indirileceğinden, azami 3 yıl daha erken emeklilik hakkı kazanılmış olmaktadır. Yani, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı olsa da bu sürenin 3 yılı yaş gruplarından düşürülür. 58 olan yaş grubu 55 e, 60 olan yaş grubu da 57 e indirilir. Bu kısıtlama sadece yaş tespitinde geçerli olmakta hizmet toplamına kazanılan sürelerin tamamı eklenmektedir.

Emeklilik hizmet süresine ve emekli aylığına etkisi:

Fiili hizmet süresi zammı da normal çalışılmış olan fiili hizmet gibi değerlendirilir. Yani çalışılmış bir süre olarak kabul edilir. Bu süre ile fiilen çalışılan sürelerin toplamı üzerinden emekli aylığı hesaplanır. Memurlar için avantajlı bir durumdur.

Emekli ikramiyesine etkisi:

Fiili hizmet süresi zammına ait süreler de normal hizmet süresi sayıldığından, emekli ikramiyesi ödenecek süreye dahil edilir, emekli ikramiyesi ödenir. Memurlar için avantajlı bir durumdur.

İntibak işlemine etkisi:

Bu süreler memurun intibak işlemlerinde kullanılmaz. Yani kıdem aylığı ve derece ve kademe yükseltme işlemlerinde uygulanmaz.

B. İtibari Hizmet Süresi Zammı:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 35, 36, 37 hükümleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak eklenen hizmet süreleri olmaktadır.

Emeklilik yaşına etkisi:

Emeklilik yaşını etkilemez.

Emeklilik hizmet süresine ve emekli aylığına etkisi:

Emeklilik için aranılan hizmet süresinde sayılmaz, sadece aylık bağlama oranının artmasına katkı sağlar.

Emekli ikramiyesine etkisi:

Emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.

İntibak işlemine etkisi:

İntibak işleminde dikkate alınmaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber