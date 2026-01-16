İlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı farklı şartlara bağlı olan ve fiili hizmetlere ilave edilen ek hizmetlerdir.

A. Fiili Hizmet Süresi Zammı:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 32 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak eklenen hizmet süreleri olmaktadır.

Hizmet süresine etkisi:

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanmaya devam eden memurlara yapmış oldukları meslek görevlerinden dolayı her yıllarına karşılık verilen hizmet süresi, fiili hizmet sürelerine eklenmektedir. Yani bir memura bir yıl için 3 ay fiili hizmet süresi zammı veriliyorsa, bu memurun hizmeti 15 ay olmaktadır. Verilen zam süreleri ve meslek grupları 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde ve 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir.

Emeklilik yaşına etkisi:

Bugün için EYT kapsamında, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için yaş şartı aranmadan emeklilik işlemleri gerçekleştirildiğinden, 23/5/2002 tarihi itibariyle emeklilikte yaş grubunun tamamlanmasına olan katkısı ortadan kalkmış durumdadır. Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 58 ve 60 yaş grubuna dahil olup da fiili hizmet süresi zammının 3 yılı geçmemek üzere azami yarısı bu yaşlardan indirileceğinden, azami 3 yıl daha erken emeklilik hakkı kazanılmış olmaktadır. Yani, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı olsa da bu sürenin 3 yılı yaş gruplarından düşürülür. 58 olan yaş grubu 55 e, 60 olan yaş grubu da 57 e indirilir. Bu kısıtlama sadece yaş tespitinde geçerli olmakta hizmet toplamına kazanılan sürelerin tamamı eklenmektedir.

Emeklilik hizmet süresine ve emekli aylığına etkisi:

Fiili hizmet süresi zammı da normal çalışılmış olan fiili hizmet gibi değerlendirilir. Yani çalışılmış bir süre olarak kabul edilir. Bu süre ile fiilen çalışılan sürelerin toplamı üzerinden emekli aylığı hesaplanır. Memurlar için avantajlı bir durumdur.

Emekli ikramiyesine etkisi:

Fiili hizmet süresi zammına ait süreler de normal hizmet süresi sayıldığından, emekli ikramiyesi ödenecek süreye dahil edilir, emekli ikramiyesi ödenir. Memurlar için avantajlı bir durumdur.

İntibak işlemine etkisi:

Bu süreler memurun intibak işlemlerinde kullanılmaz. Yani kıdem aylığı ve derece ve kademe yükseltme işlemlerinde uygulanmaz.

B. İtibari Hizmet Süresi Zammı:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan, çalışmaları halen devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 35, 36, 37 hükümleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 40 hükümlerinde belirlenen kurallara göre fiilen çalışılan hizmet sürelerine ilave olarak eklenen hizmet süreleri olmaktadır.

Emeklilik yaşına etkisi:

Emeklilik yaşını etkilemez.

Emeklilik hizmet süresine ve emekli aylığına etkisi:

Emeklilik için aranılan hizmet süresinde sayılmaz, sadece aylık bağlama oranının artmasına katkı sağlar.

Emekli ikramiyesine etkisi:

Emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.

İntibak işlemine etkisi:

İntibak işleminde dikkate alınmaz.