Kha-Ekea İntibakı İle Hizmet Toplamı Eşit Mi Olur?

Ziyaretçi Sorusu: Merhaba ben 2016 yılından beridir tekniker kadrosunda özel sektörde çalıştım. 2021 yılının şubat ayında makine mühendisliğini bitirdim ve 2022 mayıs ayında makine mühendisi olarak memurluğa başladım hizmet birleştirmem sadece makine mühendisi olduğum zamanı aştı geçmiş yılları saymadılar 2016 dan sonrasını sayması gerekmez miydi yardımcı olur musunuz

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Memurların sosyal güvenlikleri hem sosyal güvenlik kanunlarında yer alan hükümler hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile birlikte yürütülür. Bu hükümler gereği de hizmet ve intibak işlemleri yapılır.

Hizmet ve intibak işlemleri de özetle; İşçi veya Esnaf olarak geçen her çalışma süreleri kazanılmış hak aylık (KHA) intibakında değerlendirilmez. Ancak, işçi veya esnaflık süresi meslekleri ile ilgili özel sektörde geçmiş ise belirli kısmı (12 yılı geçmemek üzere 3/4'ü veya 2/3'ü), resmi sektörde geçmişse tamamı memurların kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilir. Tamamı ise emekli keseneğine esas aylık (EKEA) intibakında değerlendirilir.

Çalışma hayatı içerisindeki SGK primleri tam olarak ödenmiş hizmetlerin toplamı (işçi, esnaf, memur, borçlanılan süreler gibi) emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınır, yani bu şekilde ¾, 2/3' ü gibi intibak işleminde yapılan kısıtlama toplam hizmetin emekli aylığı bağlanma toplamında yapılmaz.

Bu konuları içeren detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1122234/

https://www.memurlar.net/haber/845802/

https://www.memurlar.net/haber/1104162/

https://www.memurlar.net/haber/1089854/

https://www.memurlar.net/haber/1147584/

https://www.memurlar.net/haber/1024106/

https://www.memurlar.net/haber/1105528/

https://www.memurlar.net/haber/952140/

https://www.memurlar.net/haber/955541/

https://www.memurlar.net/haber/1063629/

https://www.memurlar.net/haber/1146420/

https://www.memurlar.net/haber/1099561/

https://www.memurlar.net/haber/1090858/

https://www.memurlar.net/haber/1062796/

https://www.memurlar.net/haber/1121040/

https://www.memurlar.net/haber/1154748/

Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Yapanların Özel Veya Resmi Sektörde İşçi Veya Esnaf Statüsünde Geçen Sürelerin KHA İntibak İşleminde Değerlendirilmesi Konusu:

TH Sınıfında istihdam edilmiş olan personelin memurluktan önce yine Mesleki öğrenim sonrasında meslekleriyle ilgili geçmiş olan sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-1 'de yer alan "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü kapsamında değerlendirilmesi gereklidir.

Dolayısıyla da, bu sürelerin ¾ ünün memurun KHA intibakında uygulanması için, THS görevi ile mesleki öğrenim sonrası geçen çalışmalarının da örtüşmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla, bu sürelerin mutlaka mesleki öğrenim ve yaptıkları işin de birbiriyle örtüşmesi gerektiğini ve meslek kodunun da (yok ise belgelendirilmesi) yapılan mesleğe uyumlu olması gerektiğini de değerlendirmekteyiz.

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

2016 yılında özel sektörde Tekniker olarak çalışmaya başlamanız görmüş olduğunuz ortaöğrenim sonrası mesleki öğrenimle ilgili hizmetler olduğunu anlamaktayız. Ancak, daha sonra bitirmiş olduğunuz öğrenim ve bu öğrenime göre ilk defa istihdam edildiğiniz THS Mühendislik görevi ile örtüşmeyeceğini de değerlendirmek mümkün olabileceğinden, bu konuda Kurumunuzun da bu yorumumuz doğrultusunda yapmış olduğu bir işlem olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, 657 sayılı Kanun 36/C-1 hükmünde yer alan "meslekleri" ibaresinden, herhangi bir mesleki öğrenim süresi ile kısıtlanmadığını, yani mesleki lise sonrası geçen özel sektör hizmetlerinin, kişilerin yüksekokul bitirmeleri ve unvanlarının değişik olması açısından bir kısıtlayıcı hüküm olmayacağını, yani alt öğrenim sonrası geçen mesleki sürelerin dikkate alınamayacağı yönüyle kısıtlayıcı bir hüküm olmayacağını, dolayısıyla da "Mühendislik" mezunu olup yine THS Mühendis olarak ilk defa çalışmaya başlanıldığında, kişilerin Meslek Lisesi sonrası özel sektörde meslekleri kapsamında geçen sürelerinin de ¾ ünün değerlendirilmesi gerektiği yönüyle de bir yorumun ortaya çıkması muhtemel olacaktır.

Örnek, kişi meslek lisesi sonrası mesleki konuları gerektiren hizmet yapmış ve daha sonra Mühendislik öğrenimini bitirmiş olsun. Ancak kişi, THS. nda Mühendis unvanı yerine Teknisyen, Tekniker olarak göreve başlamış olsun. Bu kişinin özel sektör süreleri intibak işleminde değerlendirilmesi gereklidir. Bu kişi daha sonra herhangi bir mevzuata uygun bir değişiklik sonucunda Mühendis olarak görev unvanı değişmiş olduğunda, bu kişi direkt Mühendis olarak göreve başlayan kişi karşısında her durumda avantajlı olacaktır.

Sonuç itibariyle, intibak işlemlerine göre yapılan işlem sonucunda emeklilik işlemlerinde esas alınacak olan hizmet toplamınızda bir eksikliğin olmayacağını da belirtmek isteriz. Yani, 2016 yılından günümüze kadar olan sürede SGK primleri tam olarak ödenmiş hizmetlerinizin tamamının emeklilik işlemlerinde esas alınacağını söyleyebiliriz.

İntibak konusu da yoruma açık bir husus olduğunu değerlendirdiğimizden, bugün için Kurumunuzun uygulamasının doğru olabileceğini değerlendirmekle birlikte, ancak idari davaya da söz konusu olabilecek bir uygulama olacağını da değerlendirmekteyiz.