İstanbul'da kamyon ve kuryeler için trafiğe çıkış yasağı sona eriyor
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan trafik kısıtlamalarının takvimini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre; ağır tonajlı araçların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibarıyla kaldırılırken, motosikletli kuryelerin güvenliği için uygulanan yasak yarın sabah 10.00'dan itibaren sona erecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 16:31, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 16:34
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.
Açıklamada, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 10.00'da sona ereceği ifade edildi.Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı