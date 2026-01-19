İstanbul'da kamyon ve kuryeler için trafiğe çıkış yasağı sona eriyor

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların bugün saat 16.00, kuryelerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

