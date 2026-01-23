Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 22:24, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 22:26
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Bu kapsamda adliyeye götürülen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret

Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki

Öte yandan, İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

