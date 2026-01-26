Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
İki bakanlığın ekipleri sahaya indi, İstanbul'da kasaplar denetlendi

İstanbul İl Tarım ve Ticaret müdürlükleri, Ramazan ayı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kasaplarda ortak denetim gerçekleştirdi. 2025 yılı sonu itibarıyla 136 bin işletmede 230 bin denetim yapıldığını belirten yetkililer, sadece kasap sektöründe uygunsuzluklar nedeniyle 25 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 19:44, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 19:44
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kasapları denetledi.

Ramazan ayına sayılı günler kala et ve et ürünleri, ekmek-pide ürünleri, unlu mamuller, pastacılık ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten, satan ve toplu tüketime sunan gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda bugün Ataşehir'de bir kasapta yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe katıldı.

Denetimde ekipler, kasapta bulunan et ürünlerinin sıcaklık ölçümünü yaparken, aynı zamanda fiyat etiketlerini de kontrol etti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yaptığı açıklamada, hem gıda güvenliği hem de ürün fiyatları açısından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüyle ortak denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıl boyunca ortak denetimlerin devam edeceğini bildiren Parıldar, 39 ilçede halihazırda denetim yaptıklarını ve tohumdan çatala, çiftlikten sofraya kadar izlenebilirlik ve gıda güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Parıldar, İstanbul'da 2025 itibarıyla 136 bin gıda işletmesi olduğunu belirterek, "2025 yıl sonu itibarıyla da bu gıda işletmelerinde yaklaşık 230 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bunun içerisinde 10 bini aşkın işletmeye uygunsuz ürünlerden dolayı 620 milyon liranın üzerinde de idari para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde 8 bini aşkın numune alıp bunları analize tabi tuttuklarını aktaran Parıldar, burada uygunsuz çıkan 500'ün üzerindeki numuneye ilişkin idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

- "En iyi denetçi, bilinçli tüketicinin kendisidir"

Suat Parıldar, et sektörüne yönelik İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 işletme olduğunu belirterek, geçen yıl sonu itibarıyla bu işletmelerde 7 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu işletmelerden numune alıp analize tabi tuttuklarını ve uygunsuz gördükleri işletmelere de cezai işlem uyguladıklarını kaydeden Parıldar, geçen yıl itibarıyla kasap sektöründe de 25 milyon lirayı aşkın cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Parıldar, güvenilir gıdaya tüketicilerin erişmesi için yoğun çaba ve gayret içerisinde olduklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"En iyi denetçi, bilinçli tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimizden, özellikle alışveriş yapmış oldukları yerlerde ürünün etiket bilgilerine, son tüketim tarihlerine, tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkatlice bakmalarını ve bu konuda hassas davranmalarını rica ediyoruz.

Yine ürünlerin saklama koşullarına, özellikle soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken ürünlerin zincirinin bozulmamış olmasına, ayrıca ambalajlı ürünlerde de ürün ambalajının bozulmamış olmasına da dikkat etmelerini istiyoruz."

"Tarım Cebimde" uygulamasına da değinen Parıldar, gıda işletmelerinde bulunan karekodlarla tüketicilerin, işletme bilgilerini, işletmenin ne zaman denetlendiğini de görebileceğini sözlerine ekledi.

- "Amacımız tüketicilerin ekonomik menfaatini korumak, mağduriyetini önlemek"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de ortak denetimler yaptıklarını belirterek, "Bugün burada et ürünlerine yönelik denetimler yaptık. Ticaret Bakanlığı olarak amacımız tüketicilerin ekonomik menfaatini korumak, mağduriyetini önlemek. Bulunduğumuz ilçeye yönelik 2 hafta önce yaptığımız denetimlerde ürünlerin ortalama fiyatlarını almıştık. Burada da onları kontrol ettik." diye konuştu.

Bazı ürünlerde özellikle tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı durumları tespit ettiklerini söyleyen Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara da idari işlem uyguluyoruz. Bunların temel başlıklarından birisi buradaki fiyatlamanın tarihi. Ürünün yerli ürün olup olmadığı veya menşei bilgisinin olması önemli. Bu açıdan biz de 100 arkadaşımızla İstanbul'da 39 ilçemizde denetimler yapıyoruz. Yaklaşan ramazan ayı öncesi vatandaşımızın güvenini kötüye kullanmak isteyen işletmelere karşı ekibimizle denetimlerimizi artırarak devam ediyoruz. Birlikte yaptığımız çok sayıda denetimlerimiz var, bunu artırarak devam edeceğiz."

