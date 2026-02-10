Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Kurtlar Vadisi'nin Hanımağa'sı hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Gerez'in vefat haberi sanat camiası ve dizinin izleyicileri arasında üzüntüyle karşılandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 12:00, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 12:23
Kurtlar Vadisi'nin Hanımağa'sı hayatını kaybetti

Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı rolle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Şıvga Gerez'den acı haber geldi. Oyuncunun, bir süredir devam eden sağlık mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

Hafızalara kazınan rol

Gerez, dizide "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle ekranlara gelmiş, kısa sürede karakteriyle fenomen haline gelmişti. Performansı, dizinin kültleşen yan karakterleri arasında yer aldı.

Kanser teşhisini duyurmuştu

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanser teşhisi aldığını açıklamıştı. Tedavi sürecine başladığını belirten Gerez, bu süreçte sevenlerinden dua istemişti.

Sevenlerinden mesajlar

Vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Gerez'in televizyon dünyasında bıraktığı iz ve Kurtlar Vadisi'ndeki rolü, izleyiciler tarafından yeniden hatırlandı.

