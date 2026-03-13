Çankaya'da İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali Açıldı

Çankaya Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği emekli lokallerine bir yenisini daha ekledi. İlker-Mürsel Uluç Emekli Lokali, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni merkezin açılmasıyla birlikte ilçedeki emekli lokallerinin sayısı 8'e ulaştı.

Açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi üyeleri, Ankara milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, göreve geldikleri günden bu yana insanların hayatına dokunan, dayanışmayı büyüten ve kentte yaşayan herkesin kendini değerli hissettiği bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Emekli lokallerinde ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramlarının yanı sıra eğitim programları ve seminerler düzenlediklerini belirten Güner, "Emeklilerimize sunduğumuz bu hizmetler bir lütuf değil, onların hakkıdır. Yıllarca bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını istiyoruz" dedi.

Çankaya'da dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güner, ilçenin her köşesine hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında emekli lokalleri projesinin önemine dikkat çekerek, "Emeklilerimiz için böylesine donanımlı sosyal alanlar büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bu projeyi hayata geçiren Başkan Hüseyin Can Güner'e teşekkür ediyorum. Ankara genelinde de benzer tesisleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Emekli lokallerinde ana salon, mutfak ve toplantı odaları bulunuyor. Üyelik sistemiyle hizmet veren merkezlerde emekliler için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenirken çay, kahve ve poğaça gibi ikramlar da ücretsiz olarak sunuluyor. Lokallerde ayrıca zihinsel gelişimi destekleyen aktiviteler ve eğitim programları da yer alıyor.