Polis Servisi Kaza Yaptı: 1 Şehit, 16 Yaralı

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında seyir halinde olan servis aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere toplam 16 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



