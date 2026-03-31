Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!

Kadın akademisyen adayları için "mazeret" engeli tarih oluyor! YÖK'ün üniversite rektörlüklerine gönderdiği yeni talimatla, doğum ve analık izni süreçleri akademik takvime entegre edildi. Ücretsiz izin kullanan araştırma görevlilerinin eğitim sürelerine ekleme yapılırken, kadınların akademik süreçten kopmadan kariyerlerine devam etmeleri hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 21:10, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 21:10
Yazdır
Yükseköğretim Kurulu, akademik kariyer ile anneliği bir arada yürüten kadınlar için kritik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrası devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, lisansüstü eğitimde doğum izni ve ek süre süreçlerinin nasıl işleyeceği netleştirildi.

Doğum Sonrası İki Dönem Ek Süre

YÖK tarafından hatırlatılan yönetmelik hükmüne göre; lisansüstü eğitim gören kadın öğrencilere, doğum yapmaları halinde taleplerine bağlı olarak doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilecek. Bu düzenlemenin en kritik noktası ise verilen bu ek sürelerin azami eğitim süresinden düşülmeyecek olması.

Kadın Araştırma Görevlileri de Kapsamda

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 24 Mart tarihli toplantısında alınan kararla, düzenlemenin kapsamı kadın araştırma görevlilerini de içine alacak şekilde genişletildi. Karar doğrultusunda şu şartlar uygulanacak:

  • Geçmiş İzinlere Bakılmaksızın: Daha önce analık mazereti veya ücretsiz izin kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın tüm hak sahibi araştırma görevlileri bu imkandan yararlanabilecek.

  • Kadro Süresi Uzayacak: Verilen ek süreler, kadın araştırma görevlilerinin azami kadroda bulunma sürelerini de otomatik olarak uzatacak.

  • Ücretsiz İzin Desteği: 657 sayılı Kanun kapsamındaki hastalık ve mazeret izinleri ile doğum sonrası ücretsiz izin süreleri de lisansüstü eğitimi bitirme sürelerine eklenebilecek.

Akademik Kariyerde "Mazeret" Engeli Kalkıyor

YÖK'ün bu adımıyla, özellikle yüksek lisans ve doktora aşamasındaki kadınların doğum nedeniyle akademik süreçten kopmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Askerlik ve doğum gibi zorunlu mazeretlerin eğitim sürelerine eklenmesi kararıyla, kadın akademisyen adaylarının hak kaybı yaşamadan kariyerlerine devam etmeleri sağlanacak.

Üniversite rektörlüklerine gönderilen talimatla birlikte, şartları taşıyan kadın araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencileri, bağlı bulundukları enstitülere başvurarak bu haktan faydalanmaya başlayabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber