Özel: Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim

40 TL'ye alıp 199 TL'ye sattılar: Haksız fiyat artışına 1.8 Milyon TL ceza!
YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı'nda iki genel müdür değişti
Sağlık Bakanlığı'nda iki genel müdür değişti
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Özel: Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim. Bu milletin önüne bir şekilde bir sandığı getireceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 21:47, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 21:47
Özel: Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel, bugün Türkiye-Kosova maçını izlemek ve milli takıma destek vermek için Priştine'ye gitmeyi planladıklarını, ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon nedeniyle iptal ettiklerini söyledi. Özel, başarı hikayelerinin 2023 yılına dayandığını, yaptıkları çalışmalarla 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl sonra birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatarak, "O seçimin devamında başıma gelecekleri de bile bile dedim ki 'Madem ki millet birinci parti olma görevini vermiştir. Biz birinci parti olmanın sorumluluğu ile davranacağız" diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili Özel, "31 Mart'ın tam yıldönümünde Bursa'ya operasyon. Çünkü belediye meclisi çoğunluğunun AK Parti'de olduğu tek büyükşehir orası. Başkanı içeri atacak ve Bursa'yı geri alacak" dedi.

Yaşadıklarının milletin iradesine yapılan bir darbe olduğunu savunan Özel, "Yaşadıklarımız bir CHP meselesi değildir. Bu darbe, milletin seçme ve seçilme hakkına yapılmış bir darbedir. Çok partili demokratik sistem, hukukun üstünlüğü ve Atatürk'ten emanet olan Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan sandık tehlikededir. Yerel seçimde zapt edilmiştir. Genel seçimle ilgili uygun atmosfer olursa konulacaktır, olmazsa belki de ondan da cayılacaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disiplin sürecine ilişkin soru üzerine, "Bu milletten bu adiliğe fırsat verip de o görüntülere sebebiyet verdiğimiz için de özür diledim. MYK'de, iki hukukçu arkadaş görevlendirildi. Kendisiyle tutuklama olmasa ya da olsa diye konuşuldu, o saatlerde tutuklama oldu. Kendisiyle de görüşülecek ve disiplin işlemleri başlatılacak. Bu noktada da normalde disipline verdiğinizde tedbirli olarak verirseniz üyelik haklarından yararlanmıyor ya. Bu konuda bir eksiklik olmasın diye de üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Bu konuda yok yumuşatıldı, yok bilmem ne yapıldı gibi yaklaşımlar iyi niyetli yorumlar değil. Bu durumda öbür türlü bir karar verseniz hukuken tartışmalı. Yarın öbür gün mahkemelerin bozacağı bir karar verirsiniz Verilebilecek en net ve en sert karar verildi" dedi.

"Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme talep edeceğini söyleyen Özel, "Burada genel seçim sandığını getirmesi için her şeyi yapacağız. Yapmadı, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim. Bu milletin önüne bir şekilde bir sandığı getireceğiz. Yapılmadı. 'Olmuyor. Zamanı var.' Her şeyi göze alacağız" diye konuştu.

Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile talep edeceği görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Ara seçime yöneliktir. Anayasanın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı'nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Ve bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçim kararının alınması, güvencenin ortaya çıkması ile birlikte çok iddialı da bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size" yanıtını verdi.

