40 TL'ye alıp 199 TL'ye sattılar: Haksız fiyat artışına 1.8 Milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerde "pes" dedirten bir kar oranıyla karşılaştı. SHOW Haber'in aktardığı bilgilere göre; bir zincir marketin sadece bir ay önce kilosunu 40 TL'den aldığı domatesi, tam 5 katı fiyatına, 199 TL'ye satışa sunduğu belirlendi.

Vatandaşın Matematiği Şaştı: Marketler Arasında Uçurum Var

Market market dolaşarak uygun fiyat arayan tüketiciler, aynı ürünlerin farklı zincirlerde uçurum fiyatlarla satılmasından dert yanıyor. Etiketlerdeki dengesizlik "haksız kazanç" tartışmalarını yeniden alevlendirdi:

Havuç: Bir markette 39 TL iken diğerinde 55 TL.

Dolmalık Biber: İzmir'de 250 TL olan ürünün İstanbul'da 199 TL'ye satılması dikkat çekiyor.

Bakanlıktan Tavizsiz Mücadele: 1.8 Milyon TL Ceza

Haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında düğmeye basan Ticaret Bakanlığı, domatesten yüzde 400 kar elde eden zincir markete acımadı. Skandalın adresi olan markete 1.806.170 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşın temel gıda maddelerine erişimini zorlaştıran ve piyasa dengesini bozan bu tür girişimlere karşı denetimlerin aralıksız süreceği mesajını verdi. Detaylı incelemeler sonucunda benzer fahiş fiyat uygulaması yapan diğer işletmelere de ağır yaptırımların kapıda olduğu belirtildi.