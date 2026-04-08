Bakan Tekin'den 'Atatürk'e Mektup' Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, kamuoyunda tartışma yaratan "Atatürk'e mektup" kampanyasına yönelik iddialara açıklık getirdi.

Bakan Tekin, bakanlığa yapılan başvuruların tamamının mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini vurgulayarak, "Bize başvuran hiç kimsenin siyasi ideolojisine bakmıyoruz. Protokollerimizi hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yapıyoruz. Ancak bu konuda herhangi bir sendika bize resmi başvuruda bulunmadı" ifadelerini kullandı.

"İddialar Gerçeği Yansıtmıyor"

Bir gazetede yer alan "Bakanlık kampanyayı engelliyor" iddialarına da değinen Tekin, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eğitim alanında belirli standartların bulunduğunu hatırlatan Tekin, başvuru yapan herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Tekin, eğitim kurumlarının açılması ve faaliyet göstermesi için fiziki şartlardan personel niteliğine kadar birçok kriterin denetlendiğini belirterek, "Biz engel olmuyoruz, aksine teşvik ediyoruz. Ancak kuralların dışında hareket edilmesine de izin vermeyiz" dedi.

Eğitimde Standart Vurgusu

Bakan Tekin, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almasının öncelikleri olduğunu dile getirerek, tüm kurumların denetime açık olması gerektiğini vurguladı. Hukuk devleti ilkelerine uygun hareket eden herkesin destekleneceğini ifade eden Tekin, kurallara uymayan girişimlere ise müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Ayrıca okullarda milli egemenlik, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında farkındalık oluşturacak etkinliklerin artırılması için genelgeler gönderildiğini de sözlerine ekledi.