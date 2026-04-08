Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik

Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul'da polise yönelik terör saldırısı toplantının ana gündem maddesi olacak. MGK'da, Orta Doğu'da süren savaş ve Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 07:26, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 07:30
İstanbul'da polise yönelik terör saldırısı, ateş çemberine dönüşen Orta Doğu ve milli güvenlik öncelikleri kapsamında alınacak tedbirler...

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Ana gündem başlığı, İstanbul'da polise yönelik düzenlenen terör saldırısı olacak. Devam eden soruşturma kapsamında elde edilen son bulgular MGK'da ele alınacak.

Savaşın bölgeye yansımaları ele alınacak

ABD-İsrail İran savaşı ve Orta Doğu'daki ateş çemberi Milli Güvenlik Kurulu gündeminin üst sıralarında yer alacak. Yürütülen barış diplomasisinin yanı sıra, Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler masaya yatırılacak.

Karargahlardaki hazırlık çalışmaları görüşülecek

MGK'da, Adana ve Karadeniz'de kurulması planlanan NATO karargahlarına ilişkin değerlendirme yapılacak. Karargahlardaki hazırlık çalışmaları görüşülecek. Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda atılacak ilave adımlar gözden geçirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci de masada olacak

Terörsüz Türkiye süreci de Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde olacak. 1,5 yılın geride kaldığı tarihi süreçte, sahadaki gelişmeler mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, istihbarat ve güvenlik birimlerinin verileri eşliğinde ele alınacak.

Düşen C-130'un ön raporu MGK'nın gündeminde

MGK'da, Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin ön rapor da görüşülecek. Ön raporun, Beştepe'de toplantıda değerlendirilmesinin ardından yarın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

