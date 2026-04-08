VakıfBank ve Halkbank'ta yönetim değişikliği yapıldı
Kamu bankalarında yönetim değişikliği yaşandı. VakıfBank ve Halkbank'taki görev değişimleri bankacılık kulislerinde dikkat çekti.
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 05:11, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 05:13
Kamu bankalarında beklenen yönetim değişikliği hayata geçirilirken, üst düzey görevlerde önemli isimler yer değiştirdi.
Vakıfbank Genel Müdürü Değişti
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrılırken, yerine Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan getirildi.
Halkbankası Genel Müdürü Değişti
Osman Aslan'dan boşalan Halkbank Genel Müdürlüğü görevine ise yönetim kurulu üyesi Recep Süleyman Özdil atandı.