Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uyuşturucu soruşturmasında göz altına alınan ünlüler Adli Tıp'ta

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Büşra Tekin ve Emre Fel'in bulunduğu 11 ünlü Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 17:47, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 17:50
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olarak arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

11 ünlü ismin kan ve saç örnekleri alındı

Soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Büşra Tekin ve Emre Fel'in bulunduğu 11 ünlü, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ünlüler testlerin yapılmasının ardından otobüslerle Adli Tıp Kurumu'ndan götürüldü.

