Dolar 44,57 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,57 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 17:24, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,4920
|44,4930
|44,5760
|44,5770
|Avro
|52,0940
|52,0950
|52,1800
|52,1810
|Sterlin
|59,9310
|59,9410
|59,9520
|59,9620
|İsviçre frangı
|56,4280
|56,4380
|56,5470
|56,5570
|ANKARA
|ABD doları
|44,4620
|44,5420
|44,5460
|44,6260
|Avro
|52,0540
|52,1340
|52,1400
|52,2200
|Sterlin
|59,8710
|60,0810
|59,8920
|60,1020