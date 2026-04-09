İstanbul Levent'teki çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 15'e yükseldi
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 17:33, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 17:37
Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 2'sinin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti.