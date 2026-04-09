26 bin liralık saç bakımı yaptırdı, '2 dakikaya geliyorum' deyip kaçtı

İlçede kuaför salonu işleten Batuhan Koca, Ramazan Bayramı arifesinde kendisini telefonla arayarak kaynak saç ve çeşitli bakım işlemleri yaptırmak isteyen kadın müşteriyi salonuna davet etti.

Akşam saatlerinde salona gelen müşteriye yapılacak işlemler ve maliyeti hakkında bilgi veren Koca, 26 bin 500 liralık tutar için onay aldıktan sonra çalışmalara başladı. Boya, kaynak, manikür ve keratin bakımından oluşan yaklaşık 8 saatlik işlemin ardından müşteri, ödemeyi eşinin veya bir arkadaşının getireceğini belirterek beklemeye başladı.

İşletme sahibi Koca, gece geç saatlere kadar süren işlemlerin ardından müşterinin "2 dakikaya geliyorum" diyerek salondan ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti.

Müşterinin kendilerini günlerce oyaladığını savunan Koca, şunları kaydetti:

"Müşterimiz işlem tutarını kabul etti, yapılan saçı da beğendi. İşlemlerin yüzde 70'i bittiğinde, gün sonu olduğu için ödemeyi talep ettik. Parayı bir yakınının getireceğini söyledi. Bir süre sonra salondan çıkmak istedi, biz de iletişim numarasını alarak müsaade ettik. Aradığımızda '2 dakikaya getiriyorum' diyerek bizi oyalamaya başladı. Daha sonra 7 günlük ek süre istedi, onu da verdik. Ancak süre dolduğunda parayı ödemeyeceğini belirterek bizi tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine hukuki süreci başlatmak zorunda kaldık."

"Mesele sadece rakam değil, verilen emek"

İşlemlerin yüksek maliyetli ve uzun süreli olduğunu vurgulayan Koca, mağduriyetinin giderilmesini istediğini belirtti.

Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada sadece tek bir işlem yok; boya, manikür, keratin ve saç ekleme gibi 4-5 farklı işlem yapıldı. Bu ürünlerin hepsinin bir maliyeti var ve biz bunları peşin ödeyerek alıyoruz. Bayram arifesinde personelimizle birlikte büyük emek verdik. 26 bin 500 lira yüksek bir rakam gibi görünebilir ancak bu tutarın büyük kısmı malzeme maliyetidir. Biz emeğimizin peşindeyiz."

Kuaför salonunun güvenlik kamerası kayıtlarını ve yazışmaları delil olarak sunan işletme sahibi, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.