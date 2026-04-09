Hatay'da 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 15:22, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 15:23
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Motosiklet sürüsünün sırt çantasını kontrol eden ekipler, her biri 1 kilogram olan 8 gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.