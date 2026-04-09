DMM, 'uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı' iddialarını yalanladı
Sosyal medyada uçakların geçişi sırasında oluşan izlerin "kimyasal püskürtme" olduğu ve yağışları engellediği yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir kez daha yalanlandı. Yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin yüksek irtifadaki uçakların motorlarından çıkan su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan doğal "kuyruk izleri" olduğu, bu durumun hava olaylarını kontrol etmek gibi bir etkisinin bulunmadığı açıkça ifade edildi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaların daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığı ve bunun açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir. Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."