Bakan Fidan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ve İran arasında varılan ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ancak İsrail'in bu süreci sabote etme ihtimaline karşı uluslararası toplumu tetikte olmaya çağıran Fidan, "İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Orta Doğu'da kalıcı barış mümkün olmayacak" diyerek, tarafların yapıcı bir tutum sergilemesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Orta Doğu'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacak.
İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına artık bir dur denilmeli.
"Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, komşularımız ve ortaklarımızla yakın bir iş birliği ve temas içerisinde bulunduk. Temaslarımızda savaşa nihai bir son vermeye yönelik gayretleri sürekli gündemde tuttuk.
"Uluslararası toplumun İsrail'in adımlarına karşı gerekli tedbirleri alması şart"
İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü eylemleri endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası toplumu seferber etme çabalarımız da ortaklarımızla beraber yürütmekteyiz.
"Dünya İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı"
Krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı. İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklıselimle hareket edilmesi. zaruridir.