Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında
Bolu Belediyesi'ne gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi
Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği öne sürüldü.
Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.