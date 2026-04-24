71 adet taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
71 adet taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye genelinde farklı illerde bulunan çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı. Ankara'da bazı alanlar için imar planı değişikliği de yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 08:07, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 08:11
24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Maliye Hazinesi ve kamu kurumlarına ait çeşitli taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı. Kararlar kapsamında Türkiye genelinde farklı illerdeki taşınmazların satış, kiralama ve gelir ortaklığı modeliyle değerlendirilmesi öngörülürken, Ankara'da bazı alanlara ilişkin imar planı değişiklikleri de karara bağlandı.

Çok sayıda ilde taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 11187) ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Karar doğrultusunda bu taşınmazlar için;
Satış,
Kiralama,
Gelir ortaklığı modeli
gibi yöntemler uygulanabilecek. Ayrıca işin gereğine uygun diğer hukuki tasarrufların da yapılabileceği belirtildi.

Listede Adana, Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa gibi birçok ilde bulunan taşınmazlar yer aldı. Listeyi görmek için tıklayın.

Ankara Pursaklar'da imar planı değişikliği

Karar Sayısı 11188 ile Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir taşınmaza ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı.

Pursaklar ilçesi Pursaklarköy Mahallesi'nde yer alan taşınmaz için:
Ticaret ve konut alanı,
Belediye hizmet alanı,
Eğitim alanı,
Rekreasyon ve yeşil alanlar
gibi kullanım kararlarını içeren imar planı değişikliği onaylandı. Listeyi görmek için tıklayın.

Çankaya Karakusunlar'daki taşınmaz da kapsama alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde bulunan 13800 ada 35 ve 36 parseldeki taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Bu taşınmazlar için de satış, kiralama veya işletme hakkı devri gibi yöntemlerin uygulanabileceği ifade edildi.

