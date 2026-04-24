Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Formula 1 yeniden İstanbul yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programla, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

Haber Giriş : 24 Nisan 2026 08:32, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak. Türkiye'nin küresel spor arenasındaki yerini pekiştirecek olan program, İstanbul Park pistinin geleceği ve dev organizasyonun takvimi açısından kritik önem taşıyor.

F1 heyecanı İstanbul Park'ta yeniden canlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek lansman, Formula 1'in (F1) Türkiye'ye uzun vadeli dönüşünün resmi duyurusu niteliğini taşıyor. Toplantıda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili atılan somut adımlar ele alınacak.

Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de katılarak organizasyonun uluslararası boyutuna ve Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Ekonomiye ve turizme milyar dolarlık katkı

Tanıtım programında, yarışların İstanbul'un marka değerine yapacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmi için oluşturacağı milyar dolarlık katma değer üzerinde durulacak. Özellikle 2026 yılından itibaren başlaması planlanan ve uzun yıllara yayılması hedeflenen yeni anlaşmanın, Türkiye'nin kamu diplomasisi ve spor vizyonundaki yeri vurgulanacak.

Pistte modernizasyon ve yeşil enerji dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek "yeşil etkinlik" projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları tutkunlarının yanı sıra küresel yatırımcıların da takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.

