Adalet Bakanlığı 10 bin değil 15 bin personel alacak

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.



Üzen, Bakan Gürlek'e personel alımında son durumu sordu.



Bakan Gürlek, 10 bin değil, 15 bin personel alacaklarını söyledi.

Mayıs ayının ilk yarısında 15 bin kişilik personel alımı için duyuruya çıkacaklarını dile getirdi.



Adalet Bakanlığı personel alımı için 10 bin daha sonra da 5 bin kişilik alıma çıkacaktı.



Bu şekilde personel alımının tek seferde yayınlanacağı netleşmiş oldu.