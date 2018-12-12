1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

POMEM eğitim sonu sınavı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM eğitimlerini başarı ile tamamlayanların eğitim sonu sınavlarının 28 ve 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
12 Aralık 2018 15:21
Yazdır
POMEM eğitim sonu sınavı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM eğitimlerini başarı ile tamamlayanların eğitim sonu sınavlarının 28 ve 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 22.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

28-29 Aralık 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,168 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de 'terk edilmiş araçlar' kaldırılacak
12 Aralık 2018 15:43		 700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı
12 Aralık 2018 13:10
Proje ile tapu farklı çıkınca yanlışlık anlaşıldı
12 Aralık 2018 12:36		 Maden'de hayatını kaybeden 36 kişinin yakını, kamuya atandı
12 Aralık 2018 11:36
Yardımcı İş Güvenliği Uzmanlığı görevlendirmeleri başladı
12 Aralık 2018 11:17		 TSK personeli için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane listesi güncellendi
12 Aralık 2018 10:42
Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı
12 Aralık 2018 09:12		 İki ilde eğitime ara verildi
11 Aralık 2018 22:41
Marmaray tren seferlerine geçici süreyle ara verildi
11 Aralık 2018 20:15		 Jandarma ve sahil güvenlik personel kartları değişti
11 Aralık 2018 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı
YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
ceo 2
gezicilerin başları kesilmelidir 2
chp nin günah galerisinden sayfalar 6
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 3
beslenme mevsimi 2
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 3
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
eren derdiyok 4
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam