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POMEM eğitim sonu sınavı yapılacak
Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM eğitimlerini başarı ile tamamlayanların eğitim sonu sınavlarının 28 ve 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM eğitimlerini başarı ile tamamlayanların eğitim sonu sınavlarının 28 ve 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 22.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;
28-29 Aralık 2018 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.
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