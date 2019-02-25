1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

28 Şubat mağduru kızlar hiç pes etmedi

28 Şubat mağduru kızlar, ünivertise hayali ile gittikleri yurt dışında dillere destan başarılara imza attı. Viyana'da okuyup profesör olan Ayşegül İlhan kansere çare arıyor, Sümeyye Ceylan ise projeleriyle çocuklara umut oluyor
 25 Şubat 2019 09:29
Yazdır
28 Şubat mağduru kızlar hiç pes etmedi

Türkiye demokrasi tarihine "post modern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ı geride bırakalı tam 22 yıl oldu. Siyasete kapkaranlık bir apolet gölgesi düşüren bu süreç aslında asıl "darbeyi" eğitime vurdu. "Demokrasiye balans ayarı yaptık" diye övünen generaller, pırıl pırıl yüzlerce gencin yoluna taş koydu. Postalların en büyük zulmü İmam Hatip mezunları ile başörtülü genç kızlara oldu. Uygulanan katsayı ve başörtüsü yasağı nedeniyle öğrenciler kendi vatanının üniversitelerine alınmadı. Hiç yabancı dil bilmeden, daha 17-18 yaşında ailelerinden kopup yurt dışında okumak zorunda kalan o kızların her biri ülkesine küsmeden büyük başarılara imza attı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin bir kolu olan WONDER'in sağladığı burslarla Viyana'da okuyan gençler şimdi Türkiye'nin gururu oldu. Kimi kanser araştırmaları yapan Avrupa'nın en önemli kliniklerden birinin başkanlığına getirildi. Kimi uzay araştırmaları yaptı, deneyimlerini Türkiye'deki çocuklara gönüllü olarak aktarmaya başladı. Bazısı doktor, bazısı mühendis, bazısı mimar olup dünya çapında ses getiren projelere imza attı. İşte postalların ezip geçemediği o kızlarımızın hikayeleri:

VİYANA'YI TIPLA KUŞATTI

AYŞEGÜLİlhan 1984'te Düzce'de doğdu. Orta halli bir ailenin kızıydı. Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin en başarılı öğrencilerinden biriydi. En büyük hayali doktor olmaktı. 2001'de girdiği üniversite sınavında Türkiye 204'üncüsü oldu. Ancak İmam Hatip mezunu olduğu için katsayı uygulamasına takıldı ve yaptığı dereceye rağmen puanı tıp fakültesine girmeye yetmedi. Yetse bile başörtüsü yasağı nedeniyle okuması mümkün olmayacaktı. Bunun üzerine Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuru yaptı. Kabul görünce 4 aylık bir kursla öğrendiği Almanca ile Avusturya'ya gitti. İlhan 6 yıllık tıp fakültesini 4.5 yılda bitirdi. Aynı üniversitede doktora eğitimi yaptı. Onkoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Genç yaşında profesör olan İlhan, üst sindirim yolu hastalıklarıyla ilgili birimin başkanı oldu. İlhan, mide ve yemek borusu kanserleriyle ilgili çalışmalar yapıyor.

HEP KALBİM AĞRIRDI

İnsanın kendi ülkesi dışında okumaya mecbur edilmesinin çok zor olduğunu söyleyen İlhan o yıllardaki üzüntüsünü "Ömrümün en zor, en stresli, en sıkıntılı ve en düşünceli dönemiydi. Sürekli kalbim ağrıyordu. Ne zamanki derslerimi biraz rayına oturttum, o zaman kalp ağrılarım geçti. Hep çok çalışarak bunun üzerinden gelmeye çalıştım" sözleriyle özetledi. Katsayı ve başörtü yasağını kaldırıldıktan sonra çok mutlu olduğunu anlatan İlhan "Keşke bizi yıpratan, ülkemizi zayıflatan bu sorunlar hiç yaşanmasaydı" dedi.

10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ MAĞDUR OLDU

28 ŞUBAT 1997'de üniversitelerde başlatılan başörtü yasağı 2007'de, katsayı uygulaması ise 2009'da kaldırıldı. Ancak bu süreç içinde 10 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi. Bu öğrencilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla yurt dışında okuyabildi, çoğu maddi imkansızlıktan okuyamadı. Başarılı öğrencilerin imdadına ise 2002'de kurulan WONDER Derneği yetişti. Derneğin kurucu Başkanı Yusuf Kara, 5 yılda 2 bine yakın imam hatipli gence Viyana, Romanya ve Bosna'da burs verildiğini belirterek, "Her biri Türkiye'de derecelere giren çocuklardı. Bu yasaklar yüzünden eğitimden mahrum kaldılar. Ama mücadeleci yanlarını hiç kaybetmediler. Her zorluğa karşı direndiler. Şimdi hepsi çok önemli işler yapıyorlar" dedi.


BİLİM AŞKIYLA BAŞARDI

1984'TE İstanbul Bakırköy'de doğan Sümeyye Ceylan da liseyi Kazım Karabekir Kız İmam Hatip Lisesi'nde okudu. En büyük aşkı bilimdi, matematik okumak istiyordu. 2000'de girdiği üniversite sınavından iyi bir puan aldı,ama o da katsayı ve başörtü yasağına takıldı. Viyana'da matematik lisans ve yüksek lisans, pedagoji yüksek lisans ve astronomi eğitimleri alan Ceylan, Türkiye'ye döndü. Çocuklara bilim sevgisi kazandıran USTURLAB Atölye adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Ceylan, Doğu ve Güneydoğu'da 1.5 yıldır Bilim Şenlikleri ve Bilim Merkezleri Tasarımı ve Uygulanması projeleri yürütüyor.

GÖZYAŞIMI BOĞAZA AKITTIM

O dönemde yaşadıklarını paylaşan Ceylan, "Katsayı uygulaması ile az puan alanlar fersah fersah önümüze geçiyordu. Lisede Milli Güvenlik Dersi'nde 100 almama rağmen başörtülü derse girdiğim için karne notum 1 gelmişti. O not, mezuniyet notumu düşürmesine rağmen 4.96 ortalama ile mezun oldum. Polislerin itiş kakışı arasında üniversite sınavına girdim. Sınav sırasında bile aşağılandım. Viyana'ya soğuk bir ocak günü Eminönü'nde İstanbul ile vedalaşıp gözyaşımı boğazın tuzlu sularına akıtarak gittim" dedi.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'nin borçsuz bir kaç belediyesinden birisiyiz'
25 Şubat 2019 10:20		 Gezi protestolarına ABD desteği
25 Şubat 2019 08:00
Okuma yazma öğrenip yazdığı mektubu şehit babasına gönderdi
25 Şubat 2019 07:35		 Sınırda bir Rusya eksikti
25 Şubat 2019 06:40
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de
25 Şubat 2019 02:59		 Bakan Turhan: 31 Mart, bir takım zillet ittifakının darmadağın edildiği bir seçim olacak
25 Şubat 2019 00:04
25 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
25 Şubat 2019 00:02		 Bakan Turhan: Biz hizmet etmeye geliyoruz
24 Şubat 2019 22:06
Erdoğan'dan şarkıcı Mabel Matiz'e başsağlığı
24 Şubat 2019 21:36		 Erdoğan ile görüşebilmek için Ankara'ya yürüyor
24 Şubat 2019 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, üniversitelerin gelir kaynaklarını vurdu
Kamu yönetiminde Dunning-Kruger sendromu yaygınlaşıyor
Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı
ASELSAN'da fişlemeleri FETÖ kriptoları yapmış
Sahte doktorlara son! SGK, doktor arama hizmeti sunuyor
Ankara Üniversitesi, doktora burs ilanında sadece kendi öğrencilerini alıyor
Bilimsel araştırma yapanlar, tez veya makale yazanlar için sevindirici haber
Sınırda bir Rusya eksikti
'Diriliş popüler, Kürşad filmini birlikte çekelim'
Veysel Tiryaki, Yenimahalle için 232 proje açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göz rengi 4
Turşu Kavurma 2
azimli olmak 1
yumuşak yumuşak 1
nöbet tutmak 9
fuat oktay 1
Yargıtayın boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek kararı 1
kaplumbağalar 1
sabahlar olmasın 2
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
SON İLANLAR
Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
İğneada Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam