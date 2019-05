Erdoğan: Kafalarında Türk baharı var

Temeli altı sene evvel atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camii "Büyük Çamlıca Camii" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Türk bayraklarıyla donatılan caminin açılış töreni öncesi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Müftülüğünün görevlendirdiği hocalar ile Filistin ve Mısır'dan gelen hafızlar, Kur'an-ı kerim ve ilahiler okudu. Cuma namazının ardından caminin resmi açılışını yapan Erdoğan, kentin güzelliğine güzellik katan caminin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye Allah'a dua ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük camii olan Büyük Çamlıca Camii'ni, bir camiikebir olarak İstanbul'a kazandırmanın huzuru içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan "Rabb'im bizlere Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul'da silinmez izler bırakmayı nasip etti. Gönlünü bu şehre kaptıran aşıklar için bulundukları yer önemli değildir. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle, yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız" dedi.

BUNUN ADI CİHAT DEĞİL VAHŞET

Konuşmasında İslamiyeti terörle bir tutmaya çalışanlara sert çıkan Erdoğan, "Dünyanın farklı köşelerinde terörün insanlık dışı yüzüyle maalesef her geçen gün daha fazla muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda'da yaşanan katliam ile Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısı tehdidin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Artık hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Bundan sonra hangi saikle olursa olsun hiçbir devlet teröristler arasında iyi, kötü ayrımına gidemez" ifadelerini kullandı. Erdoğan, kimsenin, Kur'an'ın çizdiği sınırları keyfine göre değiştiremeyeceğini, helali haram kılamayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Allah Resulünün, fakihlerin ve ehli sünnet büyüklerinin cevaz vermediği bir konuda hiç kimse kendi anlayışına göre kural koyamaz. Hele hele 'Cihat yapıyorum.' diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz. İnsanları katletmenin, ibadet mekanlarını bombalamanın adı cihat değil, terördür, vahşettir, cinayettir."

DAHA ÇOK YANACAKSINIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ndeki konuşmasında ise özetle şunları kaydetti:

"Ülkemizin bağımsızlığına karşı yapılacak ekonomik ve siyasi her hamle, başarısız kalmaya mahkümdur. Ülkemizin savunma ihtiyaçlarına saygı duymayıp, yaptırım tehditleriyle bizi köşeye sıkıştıracaklarını sananlara diyoruz ki; Türkiye ne Orta Doğu'dur ne Balkanlar'dır ne Güney Amerika'dır. Türkiye binlerce yıllık devlet tecrübesi, muhteşem medeniyet geçmişi ve coğrafyasındaki bin yıllık hakimiyetiyle birikimiyle kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır. Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir. Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen hala Türkiye'deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne bir baksınlar. Daha çok yanacaksınız. Hala kafalarında bir Türk baharı özlemi var, halbuki onların baharlarının girdiği her yer kara kışa dönmüştür."

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ ÇAMLICA'DA...

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camii, şehrin yeni sembollerinden biri oldu. İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camii, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.

Ana kubbenin üzerine 3,12 metre genişliğinde, 7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve üç parçadan oluşan alem, dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Taç kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İmran Suresi'nin 132-136. ayetleri işlendi. Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümde yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça "Ey ihtiyaçları gideren", "Dualara icabet eden", "Sesleri duyan", "Dualarımızı kabul et" sözleri yazıldı. Yine nanoteknoloji ürünü 220 metre boyunda ve yaklaşık 9 bin parçadan oluşan Fetih Suresi'nin tamamı, kubbe altındaki kemerlere monte edildi.

HER RAKAMIN BİR ANLAMI VAR

Büyük Çamlıca Camii'nin 6 minaresi bulunuyor. 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre yüksekliğinde yapıldı. 72 metrelik kubbesi, İstanbul'daki 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'un plaka numarasını ifade ediyor. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletini temsilen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.

Cami, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip. Kapı, Konya'da geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik denilen çivisiz sistemle bir araya getirildi, sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi.

Caminin minberi 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılabiliyor. İstanbul'da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan vaaz kürsüsü ise yaklaşık 4 metre yüksekliğinde...

Külliye dev bir müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.

Camiye antibakteriyel özelliğe sahip, 17 bin metrekare büyüklüğünde özel dokuma halı serildi.