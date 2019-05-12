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Pamuk hemşire hastalarına 'anne' şefkati ile bakıyor

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nilgün Akçalar hastalarına anne şefkatiyle bakıyor
 12 Mayıs 2019 17:30
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Pamuk hemşire hastalarına 'anne' şefkati ile bakıyor

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nilgün Akçalar (40) hastalarına anne şefkatiyle bakıyor.Dahiliye servisinde görev yapan Akçalar, 21 yıllık meslek hayatında işinin bıkmadan, usanmadan yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Akçalar, kızına gösterdiği sevgiyi, ilgiyi, merhameti ve şefkati aynı duyarlılıkla hastalarına da gösteriyor.Akçalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 21 yıldır hemşirelik yaptığını ve işini çok sevdiğini söyledi.Merhamet duygusu taşıyan bir insanın asla kimseye kötü davranamayacağını aktaran Akçalar, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Sağlık Bakanlığı'nın kurumlarında görev yaptım. Tekirdağ'da da görevime devam ediyorum. Hastalarımız bizden güven bekliyor. Hasta yakınları geldiğinden hastayı bize emanet ediyor." diye konuştu.Hastalarının durumunu doktoruyla görüşüp ona göre tedavi uyguladıklarını dile getiren Akçalar, "Sabah ilk geldiğimizde hastalarımız durumu değerlendiriyoruz. Gece uyuyabildiler mi? Ağrıları veya başka bir şikayetleri oldu mu? Bunları değerlendiriyoruz. Sonra hastalarımızın durumu doktorlarımızla görüşüp tedavi programlarını belirliyoruz. Hastalarımızın sorunlarına göre tedavilerini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.- "Annelik de hemşirelik de çok güzel şeyler"Merhamet ve sevgi ile insanın çözemeyeceği probleminin olmadığını ifade eden, Akçalar hasta yakınlarının da kendilerine karşı daha anlayışlı olması gerektiğini söyledi.Annelik ile hemşireliğin ortak değerler etrafında birleştiğini anlatan Akçalar, şunları kaydetti:"Mesleğimiz çok güzel bir meslek. Ama özveri ve emek istiyor. Bazen hastalarımız eksikliklerden dem vuruyor. Bazen öfke ile karşılaşıyoruz. Oysa saygı ve sevgi ile her şey çözülüyor. Karşılıklı saygı ile her sorunun her problemin çözülebileceğini düşünüyorum. Biraz sabır ve saygı bunu bekliyoruz.Annelik de hemşirelik de çok güzel şeyler. İkisi de merhamet ve sevgiyle dolu. Bir çocuğu büyütmek de emek gerektiriyor, bir hastayı iyileştirmek de emek gerektiriyor. Çocuğuma nasıl şefkat ile yaklaşıyorsam hastalarıma da aynı şefkatle yaklaşıyorum."Dahiliye servisinde tedavi gören Ruhsar Dinçer (75) de Akçalar'ın kendisiyle sürekli ilgilendiğini ve her sorununda hemen yanı başında olduğunu belirtti.Akçalar'ı kızı gibi gördüğünü anlatan Dinçer, "Güler yüzle girip de karşılaması yetiyor. Moralimi düzeltiyor. Çok iyi geliyor bana. Kızım gibi hatta ondan daha yakın görüyorum. Sabah geliyor ilaçlarımı veriyor. Tansiyonumu ateşimi ölçüyor. Çok güzel bakıyor bana." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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