DPB'den yurtlardan kalan çocuklar için resmi yazı
|15 Mayıs 2019 11:05
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Bildiğiniz gibi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan "Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik"in 10 uncu maddesi uyarınca ilgili kanun çerçevesinde hak sahiplerinin yerleştirme dönemleri Mayıs, Eylül ve Aralık olmak üzere üç dönem olarak yapılmaktadır.
Bu çerçevede, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda; 2019 yılı Mayıs ayındaki yerleştirme dönemine ilişkin kontenjan sayılarının belirlenerek kurumlara dağıtımının yapıldığı, bir yerleştirme döneminde boş kalan kontenjanların diğer yerleştirme döneminde kullanılabileceği, kurumların hizmetli kadroları dışında talep edebileceği kadrolarda mutlaka yerleşebilecek hak sahibinin öğrenimle ihraz ettiği kadro unvanlarının seçilebileceği ifade edilmiştir.
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