11 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı
|20 Mayıs 2019 19:18
|Yazdır
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde TSK'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda Kayseri'de gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan 6 zanlının ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile ifadeleri alındı.
Zanlılardan A.K, H.E, E.Ç, M.E, H.İ,A, M.G, E.M.R, S.C, H.B, A.A, M.U, İ.G, O.K, M.Ş, E.T, H.A. tutuklandı, S.T, F.Z, S.C, Ö.T, M.Ç, G.A, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde TSK'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, kentte faaliyet gösteren bakkal ve büfe gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık arandığı tespit edilip, bunların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlarca yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamında önceki gün 21'i muvazzaf, 7'si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 3'ü emekli 31 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 23 zanlı gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gözaltı kararı verilen 249 kişden 111'i gözaltına alındı
20 Mayıs 2019 19:53
|'Ateistim, mezarıma hiçbir FETÖ'cü gelmesin'
20 Mayıs 2019 18:26
|FETÖ sanığı eski yargı mensuplarına hapis cezası
20 Mayıs 2019 17:50
|FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi
20 Mayıs 2019 17:36
|Hava Harp Okulu darbe davasında arar karar yarın
20 Mayıs 2019 17:16
|FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
20 Mayıs 2019 17:07
|Komiser yardımcısının şehit olduğu saldırıda 54 gözaltı
20 Mayıs 2019 17:05
|FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna verilen ceza
20 Mayıs 2019 16:36
|Dışişlerinde FETÖ operasyonu: 300 milyonda bir
20 Mayıs 2019 16:28
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
20 Mayıs 2019 15:08