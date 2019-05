'Karşı oy veren YSK üyelerinin gerekçesi dişe dokunur değil!'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her hırsızlığın kötü ama oy hırsızlığının, milli irade hırsızlığının tam bir felaket olduğunu belirterek, "Milli irade hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz." dedi.

Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İftar Programındaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik ederek, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin ve yapılan hayırların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Katılanların, milletin ve tüm Müslümanların Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, bu kutlu günlerin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların, gariplerin Rabb'ın ihsanına nail olmasını diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da parti teşkilatlarının, iftarıyla, teravihiyle, sahuruyla ve gündüzüyle ramazanın her anını milletin gönlünde yer edecek şekilde değerlendirdiğine inandığını vurgulayarak, şatafatlı mekanlarda değil milletin gönül sofralarında, özellikle de garip gurebanın evlerinde geçirilen her iftarı ramazanın en bereketli günü olarak gördüğünü söyledi.

Çeyrek asırdır hep yanlarında olan ve destek veren İstanbul'a ve millete borcun ancak bu şekilde ödenebileceğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin bunca yıldır belediyelerde ve hükümette, iktidarda bulunmasının sırrının burada gizli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, milletin kalbinde doğduklarını ve orada büyüdüklerini, milletle irtibatı hiç kesmedikleri gibi hep güçlü tuttukları için de bugünlere kadar geldiklerini dile getirerek, "Siyasette başarı çıtasını milletimizle olan muhabbetimizin hasbiliğine ve derinliğine güvenerek sürekli yukarıya çıkardık. İlk girdiğimiz seçimde yüzde 34 ile Meclisin neredeyse üçte ikisini kazanmıştık. Şimdi başarı çıtasını yüzde 50'ye çıkardık ve ancak oyumuz oranında temsil imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Bundan şikayetçi olmadıklarını, ne halk oylamalarında ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de Türkiye genelini ifade eden sonuçlarda hayal kırıklığına uğramadıklarını vurgulayan Erdoğan, buna rağmen bazı sıkıntıların yaşandığını aktardı.

AK Parti teşkilatları olarak kendileri için de 2015 Haziran seçimleri ile 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin büyük dersler mahiyetinde olduğunu belirten Erdoğan, "Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletimizin gösterdiği istikamette sürekli kendimizi sorgulayarak, sürekli kendimizi yenileyerek hizmet etmeye, inşa etmeye, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kadınların ve gençlerin siyasete dahil olması AK Parti sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletle siyaset yapmanın gücünü 1989 Beyoğlu Belediye Başkanlığı kampanyasından beri çok yakından bildiğini, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasında adeta şu anda olduğu gibi yekvücut olarak sahada yürütülen çalışmaların çok büyük payının bulunduğunu söyledi.

AK Parti'yi erkeği, kadınıyla, genci, yaşlısıyla, tüm milletle beraber kurduklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'de özellikle kadınların ve gençlerin gerçek anlamda siyasete dahil olması, taban çalışmasından karar mekanizmalarına kadar her alanda söz sahibi haline gelmesinin AK Parti sayesinde olduğunu vurguladı.

Erdoğan, siyasetteki bu yüksek temsil oranının hayatın diğer alanlarında da etkisini gösterdiğini, milletle kurdukları güçlü bağda mahalle temsilciliği sisteminin önemli payının olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 10,5 milyon üyesiyle Türkiye'nin en yaygın tabanına sahip partisi durumunda olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul'daki üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Üyelerimiz arazide bir çalışsın. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var. Kadın kollarımızın 4,5 milyonu aşan, gençlik kollarımızın 1,5 milyonu bulan üye sayıları Türkiye'deki diğer tüm siyasi partilerin toplam üye sayısından bile fazladır. Genel Başkanı olarak teşkilatlarımızın, özellikle de mahalle temsilcilerimizin çalışmalarına hep özel önem verdim ve destekledim."

- İstanbul seçimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi İstanbul'da bir yenileme seçimi olduğunu ifade ederek, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiğini anımsattı.

Bu kararın verilmesinin gerisinde 31 Mart seçimlerinde yaşanan ve hepsi de belgeleriyle ispatlanan kanunsuzluklar, organize usulsüzlükler, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Çünkü bireysel hırsızlıkta bir kişinin malını çalarsınız, milli irade hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Seçim tarihine kadar geçecek yaklaşık artık 4 hafta var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. YSK'nin gerekçeli kararında tüm bilgiler, belgeler, tartışmalar, değerlendirmeler yer alıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda YSK'nin iptal kararını iki temel sebebe dayandırdığını görüyoruz. Birincisi memur olması gereken sandık kurulu başkanlarından bir kısmının kanunun açık emrime rağmen özel sektör çalışanlarından, emeklilerden veya ne iş yaptığı bilinmeyen kişilerden seçilmiş olmasıdır. Bilindiği gibi YSK, seçimin yenilenmesi kararını ancak sonuca müessir olacak neticeler doğuracak durumlar ortaya çıkması halinde alıyor. Yani haklı da olsanız her itiraz seçimin yenilenmesi kararının verilmesini gerektirmiyor. "

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve ülkedeki birçok yerde yapılan itirazların önemli bölümünün haklı da olsa sonuca etki edecek rakamlar ortaya çıkmadığı için reddedildiğini belirten Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise her iki başlık altındaki oy rakamlarının sonunu değiştirecek büyüklükte olduğunu kaydetti.

Erdoğan, İstanbul genelinde toplamda 212 binin üzerinde seçmeni olan 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna açıkça aykırılık teşkil eden kişilerden atandığını anımsatarak, "İlçe seçim kurulları sandık kurulu başkanı atamalarını niçin bu şekilde yaptıklarını YSK'ye izah edememişlerdir. Sizlerin de yakından bildiği gibi sandık kurul başkanları sahip oldukları yetkiler ve fiilen yürüttükleri işler sebebiyle oyların sayımı ve kayda geçirilmesi konusunda çok büyük yetki sahibidir. Bu durumda kanuna aykırı sandık kurulu başkanı tarafından yönetilen sandıklardaki 212 binden fazla oy şüpheli hale geldi demektir." diye konuştu.

"Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz."