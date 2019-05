Bylock kullanan ev hanımına 7.5 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.Y. ile avukatı hazır bulundu. Kızlarının isimlerinin yer aldığı kullanıcı adı ve kızının doğum günü olan tarihin şifre olduğu by lock yazışmalarını kabul etmeyen sanık B.Y., "Bilmiyorum, bana ait değil. Ben kullanmadım, eşim FETÖ'den yargılandı, 10 yıl hapis cezası aldı, 2 çocuğumuz mağdur oldu beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.Y.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay süreci ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanık kadını tahliye etti.