Hatay Barosu'ndan Suriyelilerle ilgili açıklama
|12 Haziran 2019 22:28
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Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, "Bir nüfusun Türkiye'de bir etnik kimliği ve farklılığı ortaya çıkartılarak, kendileri aleyhine ırkçı nitelikte her türlü eylem ve işlemlerin varlığını asla kabul etmeyiz" dedi.
Hatay Baro Başkanı bazı belediyelerin Suriyelilerin plaja girmesini yasaklaması üzerine açıklama yaptı. Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin bayramda sahili olan kentlerimizde denize girişi sebebiyle bazı belediyelerimizin idari tasarruflarına da konu edilerek, kimi yerde denize girişlerinin yasaklandığı haberleriyle Suriyeli nüfusun Türkiye'deki yerleşme ve hayatlarını idame ettirme süreçleri ve her türlü tartışma tekrar gündeme oturdu. Elbette bir nüfusun Türkiye'de bir etnik kimliği ve farklılığı ortaya çıkartılarak, kendileri aleyhine ırkçı nitelikte her türlü eylem ve işlemlerin varlığını asla kabul etmeyiz. Türkiye'de mevzuatımızın yurttaşlarımıza yüklediği her türlü hak ve yetkilerin bir yurttaştan farksız olarak herkese açık olması gerektiği savunuruz" dedi.
Dönmez terörist cenazesinin gösteriye ve terör faaliyetlerini özendirmeye ve övmeye varacak seviyeye gelmesini de kabul edemeyeceklerini belirterek, "Bir teröristin cenazesinin kutsanmasını ve yüceltilmesini de kabul etmeyiz. Sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai soruşturmanın acilen başlatılmasını; sadece cenaze için değil doğabilecek bu nitelikli kamu güvenliğini sarsacak her tür eylemlerin tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması gereklidir" dedi.
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