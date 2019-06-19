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Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu atma sevinci yaşadı -
 19 Haziran 2019 16:04
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Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu 'da düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu attı.Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Altınordu ilçesinde düzenlenen "Sünnet Şöleni" kapsamında, 172 çocuk sünnet ettirildi.Çocuklar, daha sonra aileleri ile Ordu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program öncesi araçlarla şehir turu yaptı. Ordu Kültür Merkezi önünde başlayan ve Vali Seddar Yavuz'un da makam aracını tahsis ettiği şehir turu kapsamında bazı çocuklar, makam aracına binmenin sevincini yaşadı.Şehir turunun ardından düzenlenen program, Kur'an - ı Kerim okunması ve sünnet duası ile başladı.

Vali Yavuz, etkinliğe katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına teşekkür belgesi verdi.Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı konuşmada, milletin emrinde olmaktan şeref ve onur duyduklarını belirterek, şehirde kapısını çaldıkları aile sayısının 8 bine yaklaştığını söyledi.

Şehit aileleri, engelliler, yaşlılar, muhtaç aileler veya herhangi bir sorunu olanların her daim hizmetinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Yavuz, "İnsanların en büyük sevinçleri, çocuklarını kucaklarına aldıkları ilk gündür. Bir diğeri erkek evlatlarının sünnetini görmek, diğeri de mürüvvetini görmektir. Biz de sünnet düğünü yapmakta sıkıntıları olan kardeşlerimiz için toplu olarak sünnet şöleni yapıyoruz." dedi.

Ordu Valiliğinin, Ordu luların olduğunu, kendisinin sadece bu temsil görevini icra ettiğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:"Bizim neyimiz varsa, devlet bize neyi tahsis etmişse bu zaten Ordu lularındır ya da gittiğimiz her ilde böyledir. Çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesini, yarına dair güzel bir bakış açısı edinmesini ve devletini benim şahsımda iyi hatırlamasını arzu ediyorum. Bütün derdimiz, tasamız bu ve bütün gayretimiz de bunun için."Yavuz, devletle milleti kucaklaşmış, aradaki mesafeyi tamamen kaldırmış ve birbirini seven, sayan ve birlikte hareket eden bir anlayışa evrildiklerini dile getirerek, "Devletin malı yok, milletin malı var. Dolayısıyla bu anlayışı her bir çocuğumuzun zihnine yerleştirmeliyiz ve çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz." diye konuştu.


Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti
İhlas Haber Ajansı
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