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İmamın sözleri yürek yaktı: Mesleğimin en zor günü

Balıkesir Erdek'te 12 Ağustos'ta bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi ve müşteri arasında meydana gelen silahlı kavgada yaralandıktan sonra hayatını kaybeden ve bağışlanan organlarıyla 5 kişiye hayat veren 10 yaşındaki Selin Cebeci gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede küçük bir kızı olduğunu söyleyen imam, mesleğinin en zor gününü yaşadığını belirterek, bu acının dayanılmaz bir acı olduğunu söyledi.
 20 Ağustos 2019 21:23
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İmamın sözleri yürek yaktı: Mesleğimin en zor günü

Fatih Aksaray'da bulunan Muratpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında Cebeci için cenaze töreni düzenlendi. Törene kızlarını kaybeden anne Sinem, baba Serkan ile aile fertleri ve sevenleri katıldı. Anne Sinem ve baba Serkan Cebeci, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Acılı anne ve baba, kızlarının Fenerbahçe forması örtülen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Sinem Cebeci, yakınlarına sarılarak ayakta durabildi.

"İNTERNETTEN SİLAH SATILDIĞINI BAŞIMIZA GELİNCE ÖĞRENDİM"

Yaşanan olayla ilgili konuşan anne Sinem Cebeci, "Ne güzel; herkesin elinde silah sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kızım gitti. Almış 19 yaşındaki bir çocuk eline pompalı, satın almak da çok kolaymış. Silah sahibi olmak çok kolaymış. Bunu ben daha yeni öğrendim. Hatta internetten bile alınabiliyormuş. Nasıl satın alınabiliyor, nasıl onda olur bu? Olan benim kuzuma oldu. Keşke bana olsaydı da kuzuma bir şey olmasaydı. Bizim çabamız başka kuzuların canı yanmasın. Benim içimdeki acıyı ben tarif edemem ki" dedi.

"ATEŞLİ SİLAHLARIN DAĞITIMINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Cebeci'nin büyük amcası ise, "Artık bu ülkede ateşli silahların dağıtımından vazgeçilsin. Hangi karar, hangi hukuk bunu adil görüyorsa bunu rica ediyoruz. Ailenin durumunu görüyorsunuz. Annelerin babaların yürekleri dağlanmış, çekilecek şey değil. Sözün bittiği yer burası. Her bir annenin yüreği bu şekilde yanmak mecburiyetinde değil" diye konuştu.

"YAVRUMUZ BİR DENSİZİN KURŞUNUNA DENK GELDİ"

Selin Cebeci'nin teyzesi ise, "Canımız çok yandı günlerdir yavrumuz yoğun bakımdaydı. Bir densizin kurşununa denk geldi. İnşallah bundan sonra hiçbir can yanmasın. Her önüne gelene silah verip böyle dışarıya çıkılmasın. Güvenlik, mekanlarda daha çok olsun. Bunları istiyoruz, şu an çok acılıyız. Bir daha kimsenin başına gelmesin Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yeğenimizi kaybettik, bu tarz olaylar inşallah son bulur" şeklinde konuştu.

İMAM: MESLEĞİMİN EN ZOR GÜNÜ

Öğle namazına müteakip cenaze namazı öncesinde imam tarafından helallik alındı. Küçük bir kızı olduğunu söyleyen imam, mesleğinin en zor gününü yaşadığını belirterek, bu acının dayanılmaz bir acı olduğunu söyledi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Selin Cebeci'nin tabutu omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Selin'in cenazesi Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
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