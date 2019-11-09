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İntihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış

İstanbul Fatih'te siyanürle intihar ettikleri açıklanan dört kardeşten Oya Yetişkin'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Düzenli işi olan tek kardeş olan Oya Yetişkin hakkında Çağlayan Adliyesi'nde 21 icra dosyası bulunurken birçok noterlik de Yetişkin'in borçlarının tahsili amacıyla maaşına el konulması için talimat göndermiş
 09 Kasım 2019 08:41
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İntihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış

İstanbul Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan ve siyanürle intihar ettiklerinden şüphelenilen dört kardeşten biri olan Oya Yetişkin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre diğer üç kardeşin maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiği ve düzenli işi olan tek kardeş olduğu belirtilen Oya Yetişkin hakkında sadece Çağlayan Adliyesi'nde 21 tane icra dosyası bulunuyor. Farklı bankalar, Yetişkin'e sürekli maaş haczi yollamışlar, model olarak saatlik çalıştığı üniversiteden de maaşının kesilmesi istenmiş.

21 FARKLI İCRA DOSYASI

Ölümlerin yankısını sürerken, habere göre tanıdıkları Oya Yetişkin'in evin bütün sorumluluğunu aldığını, annesinden kalan borçları ödemek için büyük sıkıntılar yaşadığını söylüyor.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki kayıtlar da bu durumu doğruluyor. Oya Yetişkin burada 21'e yakın icra dosyası bulunuyor. Bu dosyaların çoğu da bankalara ait.

SÜREKLİ MAAŞ HACZİ UYGULAMIŞLAR

Bankalardaki borçlarını ödeyemeyince bankalar ve varlık şirketleri Yetişkin hakkında sürekli maaş haczi emri yollamış. Dosyalardaki alacaklara göre Yetişkin'in borçlarına bazen yüzde 50 bazen de yüzde 90'ına kadar faiz işlenmiş. Yine aynı şekilde borçlardan dolayı Yetişkin'in maaşına ve banka hesaplarına da haciz konulduğu ortaya çıktı.

ÖDEME EMRİ ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLMİŞ

Sürekli banka borcu ödemeleriyle karşılaşan Yetişkin'in sözleşmeli olarak çalıştığı Mimar Sinan Üniversitesi'ne, Beyoğlu 4'ncü İcra Müdürlüğü tarafından yazı gönderildiği de ortaya çıktı. Noterlik, üniversiteye yazdığı yazıda faiz ve masraflar hariç Yetişkin'in birçok borcunun olduğunu ve maaşından kesinti yapmasını istedi.

İLAMSIZ TAKİPLER

Noterlerin bu talepleri üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Şişli 3'ncü İcra Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Dekanlığın notere yazdığı yazıda Yetişkin'in bir borcunun daha ödendiğini, bu borcun bitiminden sonra maaşından kesinti yapılıp hesaplarına para gönderileceğini belirtti: "Fakültemizde görevli sözleşmeli personel olarak görev yapan Oya Yetişkin saat ücreti olarak günlük 110 TL ücretle 04 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında bir ay içerisinde ortalama 20-21 gün çalışmakta olup maaşlarını her ayın 1-5 arasında ödenmektedir. Söz konusu kişinin maaşından ¼ her ay düzenli olarak kesilerek İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'ne yatırılmakta olan 25.225.00 TL borcu bulunmaktadır. Borcunun bitiminden itibaren müdürlüğünüzün hesabına maaşın 1/4'ü her ay düzenli olarak 4.988.00 TL kesilerek yatırılacaktır."

Yetişkin'in kardeşlerine baktığı ve annesinden kalan borçları ödediğine ilişkin bilgilerini tanıdıkları da doğruluyor. Bankalardan kredi kartı alıp kullanan Yetişkin hakkında bankaların ilamsız takiplerini sürdürdükleri de ortaya çıktı. Yetişkin'in tüm bu borçların dışında faiz hariç bazı banklara 6 bin TL, 2 bin 400 TL, bin 500 TL gibi borçları bulunuyor. Bu borçlarla ilgili de kendisine ödeme emirleri gönderilmiş.
DHA
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