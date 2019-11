Kamu bankalarına vergi kuyruğu geliyor

Kamu bankalarındaki kuyruklar geri geliyor. Daha önce tüzel veya tekil kişilerin vergi borçları kamu bankaları üzerinden ödenirken, sonrasında buna özel banklar da eklenmişti. Geçen süreç içerisinde eski sisteme geri dönüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla sonlandırıyor. Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte artık birçok kalemde vergi borcunu tek tıkla ödemek mümkün. Vatandaşlar çalıştığı bankalar üzerinden vergi ödemelerini rahatlıkla yapabiliyor. Ama yeni sistemle birlikte bu iş sadece kamu bankaları üzerinden yapılacak. Eğer o bankanın müşterisi değilseniz bilindiği kadarıyla ödemeyi banka üzerinden yapmak gerekiyor. Veya uygulamadan faydalanmak için müşteri olmak gerekiyor.

Ama GİB üzerinden kredi kartıyla ödeme yapmak hala mümkün olacak. Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, GİB tarafından bankalara yazı gönderildi. Yazıda, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sona ereceği iletildi. Bu tarihten itibaren özel banka müşteri olan mükellefler sadece GİB'in internet sitesi üzerinden, bankalarının kredi kartları ile vergi ödemesi yapabilecek. Bankalara iletilen yazı kamu bankalarına gitmedi. Kamu bankaları söz konusu uygulamadan muaf tutulmuş oldu. Bankacılar, bu gelişmenin kendileri için sürpriz olduğunu, bu uygulama ile kamunun gelir toplama kanallarını azalttığını söylüyor. Mevcut uygulamada, vergi mükellefi olan tüm vatandaşların ve kurumların vergilerini, müşterisi olduğu bankanın kanallarından çok rahat ve hızlı bir şekilde ödediğini kaydeden bankacılar, yeni uygulamanın ile 1 Ocak birey ve kurumları kamu bankalarına yönlendireceğini belirtiyor.

3 GÜN TUTULAN PARA GİB TARAFINDAN 1'E İNDİRİLDİ

Yaklaşık bir ay önceye kadar özel bankalara yapılan vergi ödemelerinin hesapta üç gün bekletilebildiğini, üçüncü gün sonunda ödemelerin GİB'e aktarıldığı bilgisini veren bankacılar, son bir aydır uygulamanın değiştiğini, bankaların ödenen vergileri hesaplarında bir gün tutabildiğini ifade ediyor. Parasal olarak bu uygulamadan zaten bir fayda sağlamadıklarının altını çizen bankacılar, yeni uygulamanın kurumsal ve bireysel vergi mükellefler açısından zor olacağını sözlerine ekledi.

A'DAN Z'YE HER İŞLEMDE PARA KESİLİYOR

TESK Genel Başkanı Palandöken, A'dan Z'ye her bankacılık işleminden para kesildiğini belirterek "Bankalar son dönemde faizlerin düşmesindeki açığı kapatmak için kendilerine yeni gelir kapıları açmaya çalışıyor. Fakat bankada, ATM'de ya da telefonda fark etmeksizin her bir basit işlemde bu kadar çok kalemde ücret alınması yanlış. POS komisyon oranlarına da aynı şekilde zam getirilmişti. Her yıl artan ve artık fahiş seviyelere çıkan havale, EFT ücretleri gibi birçok kalemde bankacılık işlemine ekstra para ödeniyor. Bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM'den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alacak. Bu durum piyasadaki nakit akışını da yavaşlatır. Vatandaş da esnaf da bankalardan artık korkar oldu. Faizler düştü diye bunun acısı banka müşterilerinden çıkarılmamalı. Kredi ve faizlerden zaten her ay yüksek oranlarda kar ederlerken yeni yeni kalemlerden ücret almayı bırakmalılar" diye konuştu.