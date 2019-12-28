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Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?

Özel okul ve dershanelerde öğretmen ve uzman öğretici olarak geçen hizmet süreler; kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?
 28 Aralık 2019 11:00
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Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?

Bilindiği üzere "Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?" haberimizde "ilgili mevzuat metninde "uzman öğreticilikteki geçirilen süreler" zikredilmediğinden Uzman Öğreticilikten geçirilen sürelere hizmet puanı alınamamaktadır." tespitinde bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 15.12.2019 tarih ve 24891300 sayılı yazılarıyla Uzman Öğreticilikte geçirilen sürelere hizmet puanı verilip verilemeyeceğini cevaplandırırken ayrıca kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde Uzman Öğreticilikte geçirilen sürelerinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini de cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 15.12.2019 tarih ve 24891300 sayılı yazıların da şöyle denilmiştir:

"Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin 5 numaralı alt bendinde; "Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyeti kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir...Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez... " hükümlerine yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi, özel okullarda öğretmen ve yönetici olarak çalışanların hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceği aşikardır.

Bu çerçevede, ilgi yazı eki belgeler incelendiğinde ilgilinin memuriyetten önce özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalıştığı sürelerinin anılan fıkra kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi gerektiği, ancak dershanede uzman öğretici olarak çalıştığı sürelerin ise kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi özel öğretim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin hizmet puanından sayılabilmesi için ilgililerin bu kurumlarda yönetici ve öğretmen olarak çalışmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, ilgilinin özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı hizmet sürelerinin hizmet puanı hesabında dikkate alınması mümkün değildir."

DEĞERLENDİRME

Bu açıklamalara göre;

1- Dershanede uzman öğretici olarak çalışılan süreler; kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

2-Özel öğretim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin hizmet puanından sayılabilmesi için ilgililerin bu kurumlarda yönetici ve öğretmen olarak çalışmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, ilgilinin özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı hizmet sürelerinin hizmet puanı hesabında dikkate alınması mümkün değildir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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