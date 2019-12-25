Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor		 
Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog		 
Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti		 
Trabzon'da, PKK'nın çıkardığı 55 adet yangınla ilgili son durum		 
80 milyon liralık büyük ikramiye yeni sahibini bekliyor		 
Yolcu uçağı köprüye sıkıştı Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli'den 2. defa Kanal İstanbul açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye'nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?" dedi
 25 Aralık 2019 13:43
Yazdır
Bahçeli'den 2. defa Kanal İstanbul açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye'nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada gazetecilerin Kanal İstanbul projesiyle ilgili geçmişteki bazı sözleriyle ters düştüğü iddialarıyla ilgili, "Kanal İstanbul projesiyle ilgili dün yaptığım açıklama görüyor ve takip ediyorum ki epey yankı buldu ve tartışıldı. Anlaşılan bu süreç devam edecek. Olsun varsın, bundan memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kuyuya taş atmadık, ancak olmayan taşı karanlık bir kuyudan çıkarmaya çalışan çok sayıda akıl ve ahlak fukarası bulunuyor. Düşüncelerimiz çok nettir. Bulanık suda balık avlama merakında olanlar yine çuvallamışlardır. Açıklamamda dedim ki, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte Kanal İstanbul projesiyle ilgili eleştirileri, çekinceleri, ikazları yeri ve zamanı geldikçe yapılmış ve milletimizle paylaşılmıştır.' Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin siyasi şartlarının değiştiğine de vurgu yaptım. Ve de Kanal İstanbul projesinden, lütfen dikkat edin, hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanları şuursuz ve gayri milli olarak değerlendirdim. Şayet haklı, geçerli ve meşru gerekçeler varsa elbette dikkate alınmalıdır iması yaptım. Okuduğunu anlamayan, anladığını çarpıtan, çarpıttığını mal bulmuş mağribi gibi sevinçle aktaran tefrika ve tezvirat müfrezeleri yine boş durmadılar. Bizim geçmişteki sözlerimizle çelişkiye düştüğümüzü zırvaladılar. Bilhassa 7 Mayıs 2011'de İstanbul Bayrampaşa'da yaptığım konuşmanın videosunu paylaştılar. CHP'liler, FETÖ'cüler, İP'çiler, zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar. Bunların gazete köşelerindeki kiralık kalemleri zehir saçtılar" dedi.

"Bizim açıklamalarımızı CHP'nin, HDP'nin, FETÖ'nün beğenmesini ve takdir etmesini zaten beklemiyoruz. Aksi halde kendimizden şüphe ederiz" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. Kanal İstanbul projesini yaptırmam, yapamazsınız diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü köprüye, üçüncü havalimanına da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar. Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan."

"CHP ne yapmak istiyor, nereye ulaşmayı amaçlıyor?"

Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP'yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmalarının imkansız olduğunu kaydeden Bahçeli, "CHP ne yapmak istiyor, nereye ulaşmayı amaçlıyor? Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP'yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkansızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz, onlar karaysa biz beyazız. Kanal İstanbul projesine yönelik samimi, iyi niyetli, dürüst, hesapsız her teklif ve eleştirinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan Kanal İstanbul projesini ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul projesini hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye'nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki? Biz CHP'nin falsolarına, defolarına nasıl göz yumalım? Milletin yararına olabilecek bir projeye, hele bir de 15 Temmuz 2016'dan sonra değişen ve dönüşen siyasi şartlar altında neden karşı çıkalım? Kim nasıl anlıyorsa anlasın, biz doğru bildiklerimizi, ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem bekamıza fitne kanalı açmakla değil, sağduyulu bir siyasetle hareket etmesidir. Sosyal medyada ihanet ve melanet servisi yapan CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı ve İP'çi trollere, siyasi iflas yaşayanlara, mensubiyet buhranına kapılanlara diyeceğim son olarak şudur; bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim takdirimiz Türk milletinin tercih ve beklentileridir. İstanbul'daki depremde sessiz kalan, sel ve su baskınlarında tatile çıkan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı da imzayı çekmekle, sözleşmeden caymakla değil, adam gibi yönetimle adından bahsettirsin. Projeden ihanet olmaz, ama PKK'yla işbirliği, YPG'ye kucak açmak, HDP'yle ittifak kurmak, yabancı ülkelerde Türkiye'yi şikayet etmek ihanettir, ucubedir, hatta siyasi irade cinayetidir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Amerika askeri gemilerine yol açmak için mi Kanal İstanbul açılıyor'
25 Aralık 2019 13:56		 Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog
25 Aralık 2019 13:30
CHP'den 'iletişim fakültesi' açıklaması
25 Aralık 2019 13:19		 Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti
25 Aralık 2019 13:12
'Ulaşım altyapısına 110 milyar dolar yatırım yapmayı planladık'
25 Aralık 2019 13:04		 'Hablemitoğlu cinayeti zanlısının iadesi için çalışıyoruz'
25 Aralık 2019 12:29
İYİ Partili Çıray'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
25 Aralık 2019 12:05		 'Taşımacılık sektöründe dünyada ilk 20 ülke arasındayız'
25 Aralık 2019 11:50
Mansur Yavaş: Aygün'le yapılan görüşmeden haberim yoktu
25 Aralık 2019 11:35		 Bakan Dönmez: 3 tedbirle faturanızı yıllık 720 TL düşürebilirsiniz
25 Aralık 2019 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Güngören'de trafikte ateş eden magandaya hapis13:56 - 'Amerika askeri gemilerine yol açmak için mi Kanal İstanbul açılıyor'13:55 - Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor13:53 - Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler13:46 - Ilgaz Dağı'ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı13:43 - Bahçeli'den 2. defa Kanal İstanbul açıklaması13:39 - YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı13:35 - Tarım Bakanlığı, 2019/2 ile yerleşen adaylardan istenen belgeleri açıkladı. Güvenlik soruşturması var mı?13:35 - Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın çağrısı13:32 - Arap turistlerin Karadeniz'deki yatırımları giderek artıyor
13:30 - Belediye Başkanı'ndan iş isteyen vatandaş ile ilginç diyalog13:25 - Bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama13:22 - Yavaş'tan Aygün'e iki ayrı tazminat davası13:19 - CHP'den 'iletişim fakültesi' açıklaması13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Atık çaydan sunta ürettiler13:12 - Sivas'ta kar etkili oldu, 24 köy yolu kapandı13:12 - Erdoğan, sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hipoglisemi 1
pilli bebek 2
değer mi hiç sorusu 1
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 3
Kali yuga 2
Asker uğurlama 3
sinestezi 1
malcolm thomas 1
fikir yürütmek 7
kanal istanbul lazım çünkü karadeniz patlayabilir 3
SON İLANLAR
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bayat Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
DSİ Lüleburgaz Sondaj Şube Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 5 İşçi Alacak
İzmir Kiraz Belediyesi 17 İşçi Alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 4 İşçi Alacak
İstanbul İgdaş 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam