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Makamını sokak köpeğine açtı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sokakta bitkin halde bulunmasının ardından odasının kapısını açtığı köpek yavrusu, makam koltuğunda oturuyor, masanın üzerinde geziyor, kırmızı halıda yürüyor
 10 Ocak 2020 11:48
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Makamını sokak köpeğine açtı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sokakta üşürken bulunan köpek yavrusuna makam odasının kapısını açtı.

Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, bir hafta önce sokakta üşüyen ve bitkin halde olan köpek yavrusu gördü. Köpeği belediye binasına getiren Özel'in konuyu anlatması üzerine Belediye Başkanı Kesimoğlu, köpeği makam odasına alarak sütle besledi. Veteriner tarafından tüm bakımları yapılan köpek daha sonra Kesimoğlu'nun makam koltuğuna uzanarak bir süre uyudu. Altına bez bağlanmasının ardından belediye başkanının masasına çıkarılan köpek, zaman zaman kırmızı halıda yürüyüp oyun oynadı. Köpek yavrusu belediye personelinin de maskotu haline geldi.

Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta bitkin ve üşür halde bulunan köpeği sağlıklı bir şekilde hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özellikle yavru olan sokak hayvanları için kış mevsiminde hayatta kalmanın çok zor olduğunu dile getiren Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Köpeğin yanında kendisiyle birlikte doğan ama mevsim koşullarında yaşamını sürdüremeyen kardeşi de varmış. Burcu kardeşim de son derece hayvanseverdir. O duyarlılıkla alıp buraya getirdi. Birden bire hepimizin sevgilisi oldu. Özlediği sevgiyi, şefkati verdik. Burada biraz rahatlayınca 'Acaba ben de başkanlık yapabilir miyim?' dedi herhalde."

- Üniversite öğrencisi sahiplendi

Kesimoğlu, köpeğin makam koltuğunda ve masasında gezinirken çektiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştıklarını ifade etti. Fotoğraflara ilginin çok yoğun olduğunu anlatan Kesimoğlu, "Bir üniversite öğrencisi kızımız sahiplenmek istemiş. Çok da rica etmiş, dayanamamış arkadaşlarımız vermişler. Ben de bugün gelince geri aldık, bu sefer de öğrenci kızımız üzüldü. 'Ben üzüleyim, o üzülmesin.' dedim. Üniversite öğrenci kızımıza vereceğiz. Geçici bir süre aldık onu." dedi.

Kesimoğlu, halkı özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti. Barınakta sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Benim de evimin bahçesinde ikisi bizim olmak üzere üç köpeğimiz var. Evimizde de iki kedimiz var. Vatandaşlarımızın da duyarlı olacağına gönülden inanıyorum. Biz bir can kurtardık. Burcu kardeşim görmese ve sahip çıkmasaydı belki kardeşi gibi o da soğuktan hayatını kaybedecekti. Bir can kurtarmaktan ve bu canı üniversite öğrencisi kızımıza sahiplendirmekten de son derece mutluyuz. Biz isim koymadık. Aslında internetten çok isimler geldi, ama şimdi kızımıza göndereceğimiz için artık isim hakkı onun. Biz şimdilik ona 'No Name' diyebiliriz."
Anadolu Ajansı
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