2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
|16 Ocak 2020 00:01
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Cihan DOĞAN / Memurlar.net
Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.
Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061) olarak belirlenmiştir.
MEB yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.
MEB SINAV ÜCRETLERİ
2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
|
GÖREV ADI
|
UYGULANACAK GÖSTERGE
|
MEMUR MAAŞ KATSAYISI
(01 OCAK -30 HAZİRAN)
|
(BRÜT ÜCRET)
|
(NET ÜCRET)
|
BİNA YÖNETİCİSİ
|
1900
|
0,146061
|
277,5159
|
233,78
|
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI
|
1700
|
0,146061
|
248,3037
|
209,17
|
SALON BAŞKANI
|
1650
|
0,146061
|
241,0006
|
203,02
|
GÖZETMEN
|
1600
|
0,146061
|
233,6976
|
196,86
|
YEDEK GÖZETMEN
|
1200
|
0,146061
|
175,2732
|
147,65
|
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN
|
2000
|
0,146061
|
292,122
|
246,08
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