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2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri

2020 yılı ilk altı ayında MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu.
 16 Ocak 2020 00:01
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2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.

Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061) olarak belirlenmiştir.

MEB yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.

MEB SINAV ÜCRETLERİ

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 OCAK -30 HAZİRAN)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

BİNA YÖNETİCİSİ

1900

0,146061

277,5159

233,78

BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI

1700

0,146061

248,3037

209,17

SALON BAŞKANI

1650

0,146061

241,0006

203,02

GÖZETMEN

1600

0,146061

233,6976

196,86

YEDEK GÖZETMEN

1200

0,146061

175,2732

147,65

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

2000

0,146061

292,122

246,08
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