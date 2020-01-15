Antibiyotik domuz gribine fayda etmiyor

Beylikdüzü'nde 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğun ölümünde 'domuz gribi şüphesi' üzerine uzmanlar hastalığa karşı insanları uyarıyor. Dört yıl sonra domuz gribi virüsünün yeniden ortaya çıktığını belirten Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Öner Kaya "Domuz gribi virüsü insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır. Influenza A virüsü 3-4 senede bir virüs yüzey antijenlerini değiştirip daha şiddetli şekilde ortaya çıkar. Bu sene dört sene önceki enfeksiyona benzer şekilde insanları daha çok etkiliyor" dedi.

Dr. Kaya, "1950 ve 1955 yıllarına kadar İspanyol gribi salgını devam ettiği için 65 yaş üzeri insanların bir şekilde bağışıklığı olduğu düşünülmektedir. Ancak altı ay ile 24 yaş arasındakiler riskli gruptadır. Bu yaş grubunun aşlanmalı" diye konuştu. Dr. Kaya, belirtilerin normal griplere benzer olduğunu ancak bu virüslerin özellikle yüksek ateş, halsizlik, şiddetli eklem ağrıları, genel durum düşkünlüğü, şiddetli boğaz ağrısı, öksürük ve mide bulantısıyla kendini gösterdiğine dikkati çekti. Dr. Kaya, tedavinin önemine dikkati çekerek, "Viral enfeksiyon olduğu için antibiyotik kullanılmamalı. Antibiyotikler bu virüsler üzerinde etkili değildir. Bu hastalığa özgü viral ilaçlarını doktor kontrolünde kullanmak gerekir. Doktor önermediği sürece hasta kendi kendisine kesinlikle antibiyotik kullanmamalı" dedi. Çevrelerinde ateşli hasta olanların maskeyle dolaşmasını öneren Kaya nar, portakal gibi C vitaminden yüksek meyveleri tüketmek gerektiğine vurgu yaptı.

MELEK GEDİK