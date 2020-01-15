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Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu

Cumhurbaşkanı, cezaya itiraz ettiklerini anlatan Başakşehir Kulübü Başkanı'na, "Savunmanıza 'Biz kınanacak değil, gururlanacak bir şeyler yaptık' diye yazsaydınız" dedi. Gümüşdağ da, "Yazdık efendim" karşılığını verdi. Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'ya dönerek, "Siz UEFA'da değil misiniz? Orada yetkiniz yok mu? Hem Rizelisiniz, kafa göz girmeniz lazımdı" dedi.
 15 Ocak 2020 08:49
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Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kulüp başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Beştepe'deki kabulde TFF Başkanı Özdemir, önümüzdeki dönemde yabancı futbolcu sayısını azaltma yoluna gideceklerini anlattı.

Erdoğan'ın "Elbette Türk futbolu için ne gerekiyorsa yapacaksınız ama şu noktaya dikkat edin; 'siyaset böyle istedi' algısına izin vermeyin. Bu tamamıyla sizin kararınız" karşılığını verdiği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vergi oranlarındaki artışın kulüpleri zor duruma soktuğunu belirtip, yeni düzenlemenin 2 yıl sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

'BİZ KINANACAK DEĞİL GURURLANACAK BİR ŞEYLER YAPTIK'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcularının maçlarda asker selamı vermesi nedeniyle UEFA ile yaşanan süreci anlatıp, "UEFA bize kınama cezası, Futbol Federasyonu'na ise 50 bin dolar para cezası verdi. Biz 'kınanacak bir şey yapmadık' diyerek Tahkim Kurulu'na başvurduk" dedi. Erdoğan bu sözler üzerine Gümüşdağ'a, "Biz kınanacak değil, gururlanacak bir şeyler yaptık' diye yazsaydınız" dedi. Gümüşdağ'ın, "Yazdık efendim" cevabının ardından Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'ya dönerek, "Siz UEFA'da değil misiniz? Orada yetkiniz yok mu? Hem Rizelisiniz, kafa göz girmeniz lazımdı" dedi. Yardımcı da bu konuda UEFA'a elinden geleni yaptığını ifade etti. Toplantıda İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi de gündeme geldi. Erdoğan'ın bu konuda kulüplerden destek istediği ifade edildi.

SORUNLARI HATALARLA YÜZLEŞEREK ÇÖZECEĞiZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz" dedi. Ankara'da önceki gün başlayan ve cuma günü sona erecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı hakkında bilgi veren Kasapoğlu, "Bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bu tür birliktelikleri biz sürekli hale getireceğiz" diye konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, çalıştayda Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıldığını belirtirken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştı" diye konuştu.
Hürriyet
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