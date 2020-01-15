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Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz

Tunceli Belediyesi'ne SGK prim borçlarını ödeyemediği için haciz geldi. Maaş, vergi, resim ve harç hesaplarına haciz konulmasına tepki gösteren TKP'li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, 'Kanunu aykırı hareket edilmiştir' diyerek tepki gösterdi
 15 Ocak 2020 14:10
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Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz

Tunceli Belediyesi'ne haciz şoku! 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu; maaş, vergi, resim ve harç hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı. Fatih Maçoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Belediye şirketimizin, Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne 31.12.2019 tarihi itibarıyla 4 milyon 761 bin 424 lira 20 TL SGK prim borcu bulunmaktadır.

* Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz.

KANUNA AYKIRI HAREKET EDİLMİŞTİR

* Belediye kanunun 15. maddesine göre belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenmemiştir.

Evren DEMİRDAŞ
Sözcü
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